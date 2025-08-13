FIVB chưa thông báo sẽ kiểm tra cầu thủ tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AVC

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 sẽ khởi tranh tại Thái Lan vào ngày 22-8 tới đây. Mới đây, một số thông tin trên các nền tảng mạng xã hội và báo giới dẫn lời phía Thái Lan cho biết có ý kiến đề nghị sẽ kiểm tra giới tính VĐV trong giải đấu này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 1 trong 32 đội giành quyền tham dự giải đấu trên. Trao đổi cùng SGGP ngày 13-8, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Tính tới thời điểm này, Liên đoàn bóng chuyền thế giới chưa công bố văn bản chính thức nào gửi tới Liên đoàn bóng chuyền các đội tham dự giải vô địch thế giới (trong đó có Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) để thông báo có thể thực hiện kiểm tra VĐV tại giải. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định và tất cả các giải đấu đề có điều lệ rõ ràng”.

Giải đấu này sẽ tổ chức tại Thái Lan từ ngày 22-8 tới 7-9. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng G cùng các đội Ba Lan, Đức, Kenya. Lần gần nhất bóng chuyền Việt Nam tham dự một giải thuộc cấp độ thế giới là FIVB Challenge Cup 2024. Khi đó, chúng ta giành HCĐ.

Thời điểm hiện tại, 32 đội bóng đã đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức của mình với Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng hoàn tất danh sách của mình theo đúng quy định. Bóng chuyền nữ Đông Nam Á chỉ có đội Thái Lan (chủ nhà) và Việt Nam giành được suất chính thức dự giải thế giới năm nay.

Dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 20-8 tham dự giải đấu. Hiện tại, các cầu thủ đang tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội).