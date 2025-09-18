Filip Nguyễn mắc sai lầm, đại gia Việt Nam "hút chết" trước đối thủ từ Trung Quốc

19h15 hôm nay, 18/9, trận đấu giữa Beijing Guoan và CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong khuôn khổ AFC Champions League 2. Trận đấu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và kịch tính, mang lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc.

Trận đấu được bắt đầu với phong độ tự tin của CAHN. Đội bóng mặc áo đỏ đã mở tỷ số trước ở phút 15 nhờ cú sút nhẹ nhưng chính xác của Vitao từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, Beijing Guoan nhanh chóng đáp trả và gỡ hòa với cú sút xa thành bàn của Chi Zhongguo ở phút 49. CAHN muốn một lần nữa vượt lên dẫn trước sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng sự thiếu chính xác khiến họ mãi chưa có bàn thứ hai.

CLB CAHN mở tỷ số trước và chơi tốt nhưng không thể có chiến thắng trọn vẹn.

Cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội, nhưng CAHN đã không thể tận dụng được những đợt tấn công sắc bén, đặc biệt là vài tình huống đáng tiếc của Leo Artur và Văn Đô khi cú sút của họ không trúng mục tiêu.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 65 khi Filip Nguyễn, thủ môn của CAHN, đã mắc sai lầm chuyền ẩu, tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn. May là ở phút 73, China dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Dẫu sao, bên cạnh sai lầm của Filip Nguyễn thì sự thể hiện của hàng phòng ngự CAHN cũng đã khiến nhiều cơ hội của Beijing Guoan bị hóa giải. Cổ động viên hai đội đã có những phút giây kịch tính, với không ít lần xảy ra xô xát trên sân, làm tăng thêm phần hấp dẫn cho trận đấu. HLV Alexandre Polking đã có những điều chỉnh kịp thời trong hiệp 2, nhưng những sai lầm trong khâu dứt điểm đã đẩy CAHN rời sân với chỉ một điểm có được.

Trận hòa tiếc nuối của cả 2 đội.

Kết quả hòa 2-2 không làm hài lòng cả hai bên, nhất là khi CAHN đã có thời điểm thể hiện sự vượt trội. Trận đấu này cho thấy rằng đội bóng Việt Nam sẽ cần cải thiện khả năng dứt điểm và duy trì sự tập trung nếu muốn đạt được thành công ở đấu trường quốc tế. Người hâm mộ đang chờ đợi những màn thể hiện tốt hơn từ đội bóng ở các trận đấu tiếp theo.

Đội hình CAHN (3-5-2): Thủ môn: Nguyễn Filip (1); Hậu vệ: Hugo Gomes (3), Bùi Hoàng Việt Anh (68) Adou Minh (38); Tiền vệ: Lê Văn Độ (88), Vitao (8), Lê Phạm Thành Long (11), Stefan Mauk (6), Jason Quang Vinh Pendant (7); Tiền đạo: Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10).

Đội hình Beijing Guoan (4-3-3): Thủ môn: Nureli Abbas (33); Hậu vệ: Feng Boxuan (16), Michael Ngadeu (5), Fan Shuangjie (30), He Yupeng (3); Tiền vệ: Chi Zhongguo (6), Zhang Yuan (21), Zhang Xizhe (10); Tiền đạo: Yang Liyu (17), Wang Ziming (20), Nebijan Muhmet (19).