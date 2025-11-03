Filip Nguyễn đón tin vui lớn, cơ hội nào lên ĐT Việt Nam đấu Lào?

Sau gần một tháng điều trị chấn thương, Filip Nguyễn đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng CLB Công an Hà Nội. Đây là tin vui không chỉ với đội bóng Thủ đô mà còn khiến người hâm mộ kỳ vọng vào khả năng anh được triệu tập lên tuyển Việt Nam cho trận gặp Lào ngày 19/11 tới, trong khuôn khổ bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Theo thông tin từ đội ngũ y tế, quá trình hồi phục của Filip diễn ra nhanh hơn dự kiến và anh đã đủ thể lực để thi đấu trở lại. Tuy nhiên, việc có được gọi lên tuyển hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

HLV Kim Sang-sik đang có trong tay nhiều lựa chọn cho vị trí người gác đền. Sự trở lại của Đặng Văn Lâm là dấu hiệu cho thấy nhà cầm quân Hàn Quốc đang muốn tái thiết hàng thủ bằng những gương mặt giàu kinh nghiệm. Dù Văn Lâm không thực sự khiến ông Kim hài lòng trong trận thắng Nepal 3-1 hồi tháng Mười, nhưng thủ thành CLB Bình Định cũng là gương mặt quen thuộc và tạo cảm giác an toàn trong khung gỗ. Còn với Filip Nguyễn, anh bị loại khỏi danh sách tập trung tháng Mười dù khi đó chưa chấn thương, điều này phần nào phản ánh việc HLV Kim chưa thật sự tin tưởng anh.

Filip Nguyễn hồi phục chấn thương sớm, nhưng liệu có thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam?

Một lý do khác khiến cơ hội của Filip trở nên mong manh là việc ông Kim Sang-sik được cho là rất quan tâm đến quá trình nhập tịch của Patrick Lê Giang – thủ môn đang thi đấu ổn định tại CLB CA TP.HCM. Nếu VFF hoàn tất thủ tục sớm, Patrick sẽ trở thành một lựa chọn đáng gờm cho khung thành đội tuyển Việt Nam. Khi đó, sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn càng trở nên khốc liệt hơn, nhất là khi Filip vẫn chưa thể hiện được phong độ xuất sắc như thời còn thi đấu ở châu Âu.

Ở hai trận gặp Nepal vừa qua, HLV Kim Sang-sik cũng cho thấy ông không ngại trao cơ hội cho những gương mặt trẻ. Trần Trung Kiên, thủ môn của HAGL, đã được bắt chính trong trận thắng 1-0 ở lượt về và để lại ấn tượng tích cực với phản xạ nhanh và khả năng chỉ huy hàng thủ. Màn trình diễn của Trung Kiên giúp ông Kim có thêm một phương án trẻ, giàu tiềm năng để chuẩn bị cho tương lai lâu dài của đội tuyển.

Trong bối cảnh đó, Filip Nguyễn sẽ phải chứng minh rất nhiều nếu muốn được gọi trở lại. Thể lực của anh đã ổn, nhưng phong độ và cảm giác bóng sau thời gian nghỉ thi đấu vẫn là dấu hỏi lớn. Trước khi dính chấn thương, phong độ của thủ môn Việt kiều này ở V-League cũng khá thất thường, khiến HLV Kim Sang-sik không mấy mặn mà khi chốt danh sách cho đợt tập trung tháng Mười. Với triết lý đề cao tính ổn định và khả năng phối hợp cùng hàng phòng ngự, ông Kim rõ ràng cần thấy nhiều hơn từ Filip — cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Filip Nguyễn cần chứng minh rất nhiều.

Từ nay đến trận gặp Lào, Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội thể hiện ở V-League nếu kịp trở lại thi đấu. Một vài màn trình diễn tốt có thể giúp anh ghi điểm trong mắt ban huấn luyện. Tuy nhiên, để chiếm lại niềm tin và vượt qua những đối thủ như Văn Lâm hay Trung Kiên là điều không hề dễ. Lợi thế lớn nhất của Filip vẫn là kinh nghiệm và nền tảng kỹ thuật được rèn giũa ở châu Âu, song điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi anh thể hiện được sự chắc chắn và ổn định cần thiết.

Trận gặp Lào tới đây mang ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam trong việc xây dựng lại lối chơi và nhân sự dưới thời HLV Kim Sang-sik, hướng về màn đại chiến Malaysia tháng Ba năm sau. Ông Kim chắc chắn muốn có một bộ khung ổn định, đặc biệt ở vị trí thủ môn – nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Chính vì thế, khả năng Filip Nguyễn được gọi trở lại là có, nhưng không cao. Cánh cửa vẫn mở, song anh cần phải thật sự chứng minh mình xứng đáng bước qua.

Sau tất cả, việc Filip Nguyễn có trở lại đội tuyển hay không không chỉ phụ thuộc vào tình trạng thể lực, mà còn nằm ở phong độ và sự tin tưởng của ban huấn luyện. Nếu không thể lấy lại hình ảnh của chính mình – một thủ môn đẳng cấp, điềm tĩnh và chắc chắn – thì rất có thể anh sẽ phải chờ thêm, cho đến khi cơ hội thực sự mỉm cười.