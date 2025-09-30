FIFPRO “báo động” việc Yamal bị khai thác quá mức

Lamine Yamal đã chơi 130 trận cho Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha khi mới 18 tuổi.

Ngôi sao 18 tuổi người Tây Ban Nha này đã được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, sau khi phá vỡ hàng loạt kỷ lục kể từ khi bùng nổ khi mới… 15 tuổi. Tuy nhiên, FIFPRO tin rằng khối lượng công việc đặt lên vai Yamal có thể gây nguy hiểm cho “sự phát triển và sức khỏe lâu dài” của anh. Theo một nghiên cứu do FIFPRO công bố hôm thứ Hai, tiền đạo này đã có 130 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia khi mới 18 tuổi - vượt xa thành tích của những cầu thủ trẻ xuất sắc khác trong quá khứ.

Để so sánh, huyền thoại người Tây Ban Nha, Andres Iniesta chỉ có 40 lần ra sân ở độ tuổi đó. Đồng đội của Yamal tại Barcelona, ​​Gavi - người cũng từng được mệnh danh ‘thần đồng’ - cũng chỉ có 60 lần khi 18 tuổi... “Điều này chắc chắn đáng báo động”, Darren Burgess, Chủ tịch mạng lưới tư vấn hiệu suất cao của FIFPRO, cho biết. Ông nhấn mạnh các cầu thủ vẫn đang phát triển và trưởng thành cho đến độ tuổi 24 và 25. “Việc đặt họ vào tình trạng quá tải vào thời điểm đó gần như chắc chắn sẽ khiến họ có nguy cơ chấn thương cao hơn”, Burgess nói.

Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất vô địch Giải vô địch châu Âu ở tuổi 17. Anh là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, cầu thủ quốc tế trẻ nhất của Tây Ban Nha và là người trẻ nhất có 100 lần ra sân cho Barcelona. Tuần trước, anh đã giành được danh hiệu Kopa cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới năm thứ 2 liên tiếp…

Chấn thương cũng đang xảy đến với Lamine Yamal nhiều hơn trong thòi gian gần đây.

Nhưng trong báo cáo ‘Giám sát khối lượng công việc của cầu thủ’ mới nhất, FIFPRO đã nêu bật Yamal như một ví dụ về những yêu cầu đặt ra cho các cầu thủ bóng đá hiện đại. Hiệp hội muốn cầu thủ có sự bảo vệ tốt hơn, bao gồm cả việc đảm bảo thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải. Báo cáo chỉ ra rằng một số cầu thủ bóng đá hàng đầu châu Âu chỉ được nghỉ ngơi tối đa 3 tuần. Trong báo cáo giám sát đầu tiên của FIFPRO kể từ khi Champions League được mở rộng và Club World Cup mang diện mạo mới, cũng đã trích dẫn việc các cầu thủ như Luka Modric, Federico Valverde và Fabian Ruiz đã chơi hơn 70 trận trong mùa giải trước. Báo cáo cho biết nếu chơi 55 trận trong một mùa giải đã được xếp vào loại “quá tải”, và từ 40 đến 54 trận là “cao”…

“Để bóng đá bảo vệ tài sản quý giá nhất của mình, tức các cầu thủ, cần phải cải cách”, Burgess nói thêm. “Việc thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho cả việc nghỉ ngơi và chuẩn bị trước mùa giải sẽ không làm suy yếu môn thể thao này - mà sẽ củng cố nó bằng cách đảm bảo rằng những người trên sân có đủ thể lực, sẵn sàng và có thể thi đấu tốt nhất. Các môn thể thao khác đã cho thấy việc bảo vệ quá trình phục hồi là hoàn toàn khả thi. Bóng đá cũng cần phải làm theo”.