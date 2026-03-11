FIFA: World Cup sẽ diễn ra đúng kế hoạch bất chấp xung đột Trung Đông

Theo AP, bất chấp những bất ổn địa chính trị đang gia tăng tại Trung Đông, FIFA khẳng định World Cup 2026 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo lãnh đạo phụ trách giải đấu, quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu của World Cup khiến việc hoãn giải gần như không phải là một lựa chọn.

Phát biểu hôm 10/3 tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế, Giám đốc điều hành World Cup của FIFA, ông Heimo Schirgi, cho biết tổ chức này đang theo dõi sát diễn biến cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, song vẫn tin rằng giải đấu sẽ được tổ chức đúng lịch.

“Nếu có quả cầu pha lê, tôi có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng thực tế tình hình đang thay đổi từng ngày. Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao, làm việc với các đối tác liên bang và quốc tế để đánh giá tình hình. Nhưng World Cup là một sự kiện quá lớn. Chúng tôi kỳ vọng tất cả các đội đủ điều kiện đều có thể tham dự" , ông Schirgi nói.

Theo ông Heimo Schirgi, quy mô và sức ảnh hưởng toàn cầu của World Cup khiến khả năng hoãn giải gần như không được đặt ra. (Nguồn: AP)

World Cup sắp tới sẽ là kỳ giải đầu tiên được mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển, với lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 11/6. Giải đấu được đồng đăng cai tại ba quốc gia Bắc Mỹ, với 11 địa điểm tại Mỹ, 3 địa điểm tại Mexico và 2 địa điểm tại Canada.

Tuy nhiên, bối cảnh chính trị đang tạo ra không ít thách thức. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với một số quốc gia, trong đó có 4 đội đã giành quyền dự World Cup gồm Iran, Bờ Biển Ngà, Haiti và Senegal. Dù vậy, Washington cho biết các cầu thủ, quan chức đội tuyển và thân nhân trực hệ vẫn sẽ được miễn trừ để tham dự giải đấu.

Ông Schirgi cho biết FIFA vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Liên đoàn bóng đá Iran nhằm cập nhật tình hình, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc trao đổi.

Trong chuyến làm việc tại Dallas, các quan chức FIFA cũng công bố kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện dành cho người hâm mộ kéo dài 34 ngày trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Đồng thời, họ kiểm tra tiến độ xây dựng trung tâm phát sóng đặt tại trung tâm hội nghị thành phố, cách sân vận động AT&T - nơi sẽ tổ chức 9 trận đấu - khoảng 32 km.

Theo ông Schirgi, trong bối cảnh thế giới hiện tại, World Cup có thể trở thành cơ hội để gắn kết mọi người: “Đối với những ai chưa từng trải nghiệm, World Cup thực sự rất đặc biệt vì nó mang tính toàn cầu. Chúng ta đã thấy điều đó ở Qatar, ở Nga và nhiều nơi khác. Mọi người luôn kinh ngạc trước tính quốc tế của sự kiện này" , ông nói.

Bên cạnh đó, FIFA cũng đang đối mặt với chỉ trích về giá vé cao ngất ngưởng. Giá vé hạng nhất cho các vị trí hạng nhất có thể lên tới 8.680 USD, trong khi vé hạng hai khoảng 5.575 USD và hạng ba khoảng 4.185 USD. Ngay cả ở vòng đấu đầu tiên, vé hạng nhất vẫn có thể lên tới 2.735 USD.

Để giảm áp lực dư luận, FIFA đã bất ngờ mở thêm 48 giờ bán vé bổ sung. Theo ông Schirgi, động thái này nhằm tạo cơ hội cho những người hâm mộ đã đăng ký nhưng không mua được vé ở hạng mong muốn.

“Ví dụ, nếu bạn đăng ký vé hạng ba nhưng không đủ vé, chúng tôi sẽ đề nghị bạn lựa chọn vé hạng hai thay thế ”, ông giải thích.

Ngoài ra, FIFA cũng thông báo sẽ phân bổ vài trăm vé giá 60 USD mỗi trận cho 48 liên đoàn bóng đá tham dự World Cup, để những người hâm mộ trung thành của các đội tuyển có thể đến xem các trận đấu.