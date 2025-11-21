FIFA World Cup làm gì với Ronaldo vậy?

Việc Cristiano Ronaldo không xuất hiện trong ấn phẩm quảng bá chính thức cho World Cup 2026 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh, đồng thời giữ hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, gương mặt được FIFA lựa chọn đại diện cho đội tuyển tại chiến dịch truyền thông lại không phải là anh, mà là Bruno Fernandes.

Trong bộ poster giới thiệu 42 đội tuyển đã giành vé tham dự World Cup 2026, mỗi đội đều có một cầu thủ tiêu biểu làm hình ảnh nhận diện. Bồ Đào Nha – đội bóng vốn gắn liền với cái tên Ronaldo suốt gần hai thập kỷ bất ngờ chọn Bruno Fernandes, điều khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu. Với nhiều người, Ronaldo không chỉ là biểu tượng thể thao mà còn là đại diện văn hóa của bóng đá Bồ Đào Nha trên toàn cầu. Việc anh không góp mặt trong sản phẩm truyền thông quan trọng bậc nhất của FIFA khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi phải chăng Ronaldo đang dần bị “ra rìa” trong các kế hoạch quảng bá?

Ronaldo vắng mặt trong poster của FIFA World Cup

Sự tranh cãi càng bùng lên khi Ronaldo từng thừa nhận rằng World Cup 2026 rất có thể là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Nếu được triệu tập, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup. Chính vì thế, việc không được chọn vào poster khiến nhiều fan cảm thấy thiếu công bằng đối với siêu sao này.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ truyền thông và chiến lược phát triển hình ảnh, việc FIFA hay bản thân Liên đoàn Bồ Đào Nha chọn Bruno Fernandes cũng có lý do rõ ràng. Bruno hiện là đội phó tuyển Bồ Đào Nha, giữ vai trò cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa và được xem là trụ cột trong nhiều năm tới. Lựa chọn một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ, có tương lai dài trước mắt, là cách để đội tuyển xây dựng hình ảnh mới, hướng đến giai đoạn chuyển giao thế hệ sau Ronaldo.

Bên cạnh đó, việc Ronaldo đã ở độ tuổi xế chiều sự nghiệp có thể khiến các đơn vị truyền thông dè dặt hơn khi đưa anh vào các chiến dịch dài hơi, đặc biệt khi khả năng anh tham dự World Cup 2026 vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố phong độ, thể trạng và quyết định từ ban huấn luyện Bồ Đào Nha.

Dù vậy, sự vắng mặt của Ronaldo trên poster không đồng nghĩa anh không còn giá trị biểu tượng. Với sức ảnh hưởng vượt ra ngoài ranh giới sân cỏ từ mức độ nổi tiếng toàn cầu, tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đến ý nghĩa lịch sử trong bóng đá, Ronaldo vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nhắc tới Bồ Đào Nha. Không loại trừ khả năng sự “gạch tên” này vô tình lại khiến anh trở thành tâm điểm chú ý lớn hơn khi giải đấu cận kề.

Trước những phản ứng cực gay gắt của cộng động fan bóng đá trên toàn thế giới, FIFA World Cup đã xóa bức ảnh vắng mặt Ronaldo và thay vào đó một tấm ảnh khác. Điều đáng nói ở bức ảnh này, Ronaldo lại xuất hiện khá mờ nhạt phía sau. Trong khi đó, đối thủ truyền kiếp của anh là Messi được phong to với chiếc Cúp World Cup trên tay.

Bức ảnh mới đây có cả Messi và Ronaldo tiếp tục gây tranh cãi

Trong mắt nhiều người hâm mộ toàn thế giới, Ronaldo luôn là gương mặt của sự bền bỉ, nỗ lực và ý chí chiến thắng. Và nếu anh thực sự góp mặt tại World Cup 2026, đó sẽ là một chương cuối đầy cảm xúc cho sự nghiệp huyền thoại. Câu chuyện poster có thể chỉ là chi tiết bên ngoài, nhưng nó lại góp phần tạo nên những tranh luận, kỳ vọng và sự quan tâm đặc biệt dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.