Trang chủ FIFA vinh danh tinh thần "không từ bỏ" của U17 Việt Nam sau điểm số lịch sử tại World Cup.

Sau màn rượt đuổi tỉ số đầy cảm xúc giúp đội tuyển U17 Việt Nam cầm hòa U17 New Zealand 3-3 ở lượt trận thứ hai bảng G, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhận được sự tán dương đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Ngay sau khi trận đấu khép lại, trang fanpage chính thức FIFA World Cup đã đăng tải bài viết vinh danh dấu ấn lịch sử của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Fanpage của FIFA gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ Việt Nam khi sử dụng lối chơi chữ tiếng Việt đầy dí dỏm và bắt nhịp xu hướng: "Hóa ra... Từ'trong Ông Từ là KHÔNG TỪ BỎ". Dòng trạng thái như một lời khẳng định về ý chí của những chiến binh sao vàng trẻ tuổi.

U17 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần không từ bỏ

Thông điệp từ trang chủ FIFA đã khắc họa trọn vẹn màn trình diễn kiên cường của U17 Việt Nam trong suốt hơn 90 phút đối đầu với đại diện châu Đại Dương. Trước một U17 New Zealand sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực, các học trò của HLV Cristiano Roland đã trải qua một trận cầu vô cùng cam go khi liên tiếp rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số. Bị thủng lưới trước ở phút 19 sau pha đệm bóng cận thành của Jack Clegg, rồi tiếp tục nhận thêm hai bàn thua từ những tình huống bóng bổng ở các phút 52 và 66, nhưng đội bóng áo đỏ chưa một lần nao núng.

Bản lĩnh của U17 Việt Nam được thể hiện rõ nét qua ba lần gỡ hòa đầy bản lĩnh. Đầu tiên là siêu phẩm đá phạt góc gần đầy táo bạo của nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 49, nối tiếp bàn thắng từ chấm phạt góc trực tiếp vào lưới U17 Bỉ ở trận ra quân. Tiếp đó, cũng chính Nguyễn Lực tung đường kiến tạo chuẩn xác để Đại Nhân lập công ở phút 60, mang về bàn gỡ 2-2 sau khi ban huấn luyện Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại FVS thành công. Đỉnh cao của cảm xúc vỡ òa ở phút bù giờ 90+2, khi nỗ lực đột phá của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam mở ra cơ hội để Duy Khang dứt điểm tung lưới đối phương, ấn định trận hòa 3-3 nghẹt thở.

U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần không biết mệt mỏi (Ảnh: VFF)

Trước cột mốc này, bóng đá Việt Nam từng góp mặt tại sân chơi World Cup của các đội tuyển trẻ và đội tuyển nữ quốc gia nhưng đều chưa thể giành được điểm số nào. Vì vậy, 1 điểm quý giá trước U17 New Zealand mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu điểm số đầu tiên của một đội tuyển bóng đá 11 người Việt Nam tại đấu trường thế giới. Đây là bài học, động lực lớn lao cho thầy trò HLV Cristiano Roland trước lượt trận quyết định gặp U17 Mali để quyết giành quyền vào vòng knock-out U17 World Cup.