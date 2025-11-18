FIFA vạch trần gian lận của Malaysia, 4 quốc gia khác có thể bị liên đới

Trong tuyên bố dài 64 trang được Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đưa ra vào sáng sớm nay, FIFA đã đề xuất rằng các cơ quan chức năng nên điều tra các ban thư ký của Liên đoàn bóng đá tại năm quốc gia liên quan đến vụ bê bối làm giả tài liệu của nhóm cầu thủ nhập tịch tại Malaysia.

Theo FIFA, năm LĐBĐ quốc gia liên quan gồm Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan và Malaysia cần phải lập báo cáo với phía cảnh sát.

Cuối cùng, xét đến bản chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận này, đặc biệt là hành vi làm giả tài liệu chính thức, FIFA cũng đã yêu cầu các Ủy ban trực thuộc Liên đoàn thực hiện các bước thích hợp để thông báo cho các cơ quan hình sự có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia.

FIFA cho biết: "Làm giả là một hành vi phạm tội hình sự tại khu vực pháp lý có liên quan và điều quan trọng là phải thông báo cho các cơ quan chức năng để có thể tiến hành các cuộc điều tra và tố tụng hình sự phù hợp".

Một số liên đoàn quốc gia đứng trước nguy cơ bị liên đới sau bê bối của LĐBĐ Malaysia.

Trong tài liệu dài 64 trang vừa được FIFA công bố, tổ chức này cũng chỉ rõ 2 cá nhân là những người đại diện, đã trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị các tài liệu vòng loại sau đó bị phát hiện là giả mạo. Danh tính 2 nhân vật này được xác định là Nicolas Puppo và Frederico Moraes.

Sau đó, FIFA cũng cho rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) cần tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để xác định các bên liên quan, trực tiếp hoặc gián tiếp.

FIFA nhấn mạnh rằng việc tiết lộ tên của hai người đại diện không phải là một cáo buộc mà là một yêu cầu để cơ quan quản lý bóng đá thế giới tiến hành một cuộc điều tra tiếp theo.

Điều thú vị hơn là Ủy ban Phúc thẩm của FIFA cũng khuyến nghị Ban thư ký FIFA tiến hành điều tra Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman cùng với hai người đại diện. Theo tài liệu, sự liên quan của ba cá nhân này cần được điều tra thêm vì họ nằm trong chuỗi quy trình dẫn đến việc tạo ra các tài liệu trình độ giả mạo cho bảy cầu thủ.

Trước đó, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ quốc gia liên quan đến hình phạt được áp dụng, qua đó xác nhận kết luận ban đầu của Ủy ban kỷ luật rằng các giấy tờ được sử dụng để nhập tịch là giả mạo.

Sau quyết định mới nhất của FIFA, FAM hiện đang trong quá trình đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) như một nỗ lực cuối cùng để kháng cáo hình phạt.