FIFA ưu ái và cái kết đắng cho tiền đạo tuyển Mỹ: Sau tất cả, chẳng ai nhớ Balogun ghi được mấy bàn!

Màn trình diễn của Folarin Balogun nhạt nhòa, bởi đối thủ của tuyển Mỹ quá mạnh và có quyết tâm lớn để giành thắng lớn sau những lùm xùm vừa qua.

Trước giờ bóng lăn ở Seattle, Folarin Balogun là cái tên được nhắc đến nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào. Không phải vì anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn hay sở hữu phong độ bùng nổ. Tất cả xuất phát từ quyết định gây chấn động của FIFA: hoãn thi hành án treo giò dành cho Balogun sau chiếc thẻ đỏ ở trận thắng Bosnia và Herzegovina, giúp tiền đạo này đủ điều kiện ra sân gặp tuyển Bỉ.

Quyết định ấy lập tức tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội. Liên đoàn bóng đá Bỉ gửi đơn phản đối, UEFA đặt câu hỏi về tính minh bạch của FIFA, còn dư luận quốc tế tranh cãi gay gắt về việc liệu luật chơi có đang bị bẻ cong vì sức ép bên ngoài.

Trong hoàn cảnh ấy, Balogun bước vào trận đấu với một áp lực khổng lồ. Nếu chơi hay và giúp tuyển Mỹ đi tiếp, anh sẽ trở thành tâm điểm tranh cãi. Và ngược lại, anh cũng vẫn là tâm điểm tranh cãi nếu chơi tệ. Dù cho thể hiện thế nào, Balogun vẫn phải chịu vô vàn áp lực từ dư luận. Và đó có lẽ là một trong những vấn đề.

Balogun được HLV Pochettino xếp đá chính, chơi tới phút 90+1 rồi rời sân. Trong hơn 90 phút hiện diện trên sân, anh tung ra 3 cú dứt điểm, không ghi bàn, không kiến tạo và gần như bị hàng thủ tuyển Bỉ phong tỏa hoàn toàn. Tuyển Mỹ thua tan nát 1-4, còn Balogun lặng lẽ rời sân trong một buổi tối đáng quên.

Cuối cùng, những gì người ta nhớ đến Balogun sau trận đấu không phải là một pha dứt điểm, một đường chuyền quyết định hay một khoảnh khắc bùng nổ. Tất cả vẫn chỉ là câu chuyện xoay quanh vụ FIFA hoãn án treo giò cho tiền đạo này.

Bóng đá luôn là môn thể thao công bằng theo một cách rất riêng. Bạn có thể thắng trong phòng họp, thắng trên bàn giấy hay thắng ở những cuộc tranh luận pháp lý. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi đặc quyền đều biến mất. Trên sân, chỉ còn lại năng lực thực sự.

Balogun đã được trao thêm một cơ hội mà rất nhiều cầu thủ nhận thẻ đỏ trong lịch sử World Cup chưa từng có. Anh được phép thi đấu trong trận đấu quan trọng nhất của tuyển Mỹ kể từ đầu giải. FIFA đã mở cánh cửa, còn số phận đặt trái bóng dưới chân anh.

Nhưng bóng đá không viết nên câu chuyện cổ tích chỉ vì ai đó được tạo điều kiện. Balogun không thể ghi bàn, không thể tạo khác biệt, và tuyển Mỹ cũng không thể tạo nên phép màu trước một tuyển Bỉ vượt trội về bản lĩnh lẫn chất lượng.

Sau tất cả, điều khiến người hâm mộ nhớ nhất về Balogun ở World Cup 2026 cuối cùng lại không phải những bàn thắng, những khoảnh khắc bùng nổ, những phút giây đáng nhớ anh tạo nên. Và có lẽ, đó mới là thất bại cay đắng nhất của Balogun.

Nhiều năm sau nữa, đây sẽ còn là câu chuyện được dư luận mổ xẻ mỗi khi có một tấm thẻ đỏ nào của cầu thủ chủ nhà tại một kỳ World Cup. Balogun có lẽ cũng chẳng muốn sự nghiệp của mình được nhớ tới theo cách như vậy, nhưng thực tế là điều đó đã, đang và sẽ còn được lưu lại trong ký ức của người hâm mộ bóng đá thế giới trong rất nhiều năm nữa.