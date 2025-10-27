FIFA tổ chức giải Đông Nam Á: Indonesia và Malaysia “mừng hụt”, Việt Nam vẫn sáng cửa vô địch?

Theo thông tin mới được công bố, FIFA sẽ cho ra đời FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới. Đây là giải đấu quy tụ tất cả đội tuyển thuộc liên đoàn thành viên FIFA khu vực Đông Nam Á, với thể thức tương tự FIFA Arab Cup.

Hiện chưa rõ FIFA ASEAN Cup sẽ tổ chức vào thời gian nào, với thể thức ra sao. Sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup liệu có tác động đến AFF Cup – giải đấu đã có lịch sử gần 30 của khu vực Đông Nam Á – cũng là một câu hỏi lớn.

Tuy nhiên, nếu FIFA ASEAN Cup thực sự vận hành tương tự FIFA Arab Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn sở hữu nhiều lợi thế so với các đối thủ.

Hãy nhìn vào kỳ FIFA Arab Cup gần nhất – tổ chức vào năm 2021. Giải đấu diễn ra từ 30/11 đến 18/12, nằm ngoài lịch FIFA Days. Điều này đồng nghĩa với việc các CLB không bị bắt buộc phải nhả quân cho ĐTQG.

Trên thực tế, những đội tuyển nổi tiếng với việc sử dụng những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Maroc, Algeria hay Tunisia đều không thể tập hợp được đội hình mạnh nhất.

Ví dụ nổi bật là đội tuyển Maroc. Họ đăng ký tham dự FIFA Arab Cup 2021 với toàn bộ các cầu thủ đang chơi bóng trong nước hoặc ở những CLB thuộc cộng đồng Ả Rập. Kết quả, tuyển Maroc chỉ vào đến vòng tứ kết.

Chỉ 1 năm sau đó tại World Cup 2022, tuyển Maroc triệu tập danh sách với 20/23 cầu thủ thi đấu ở các đội bóng châu Âu. Trong đó có những ngôi sao nổi bật như Hakimi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat. Đội hình cực mạnh này giúp tuyển Maroc vào tới vòng bán kết World Cup 2022.

Đội tuyển Maroc không thể mang tới đội hình tối ưu cho FIFA Arab Cup

FIFA Arab Cup 2025 sắp tới tổ chức trọn vẹn trong tháng 12/2025. Nếu không có gì thay đổi, nhiều đội bóng cũng sẽ không thể mang tới đội hình tối ưu.

Quay trở lại với FIFA ASEAN Cup, nếu giải đấu cũng diễn ra vào thời điểm nằm ngoài FIFA Days, nguy cơ tái diễn tình trạng thiếu vắng một số ngôi sao của các đội tuyển như Indonesia, Malaysia hay Thái Lan cũng không hề nhỏ.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia đã không thể triệu tập dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng đang thi đấu ở châu Âu. HLV Shin Tae-yong cố gắng thương thảo để điền tên 3 ngôi sao nhập tịch nhưng cuối cùng chỉ một mình Rafael Struick kịp về thi đấu.

2 đội tuyển Thái Lan và Malaysia cũng đều gặp trắc trở. Các giải đấu quốc nội Thái Lan và Malaysia vẫn diễn ra song song với AFF Cup. Cả 2 đội tuyển này đều gặp khó khăn trong việc tập hợp đội hình cho các trận đấu.

Trái lại, đội tuyển Việt Nam được LĐBĐ Việt Nam tạo điều kiện chuẩn bị kỹ càng cho AFF Cup. V.League được sắp xếp thi đấu hợp lý nhằm giúp HLV Kim Sang-sik cùng học trò hội quân sớm và có chuyến tập huấn Hàn Quốc trước giải. Chức vô địch AFF Cup 2024 chính là phần thưởng xứng đáng cho sự chuẩn bị tốt của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vẫn luôn đặt mục tiêu vô địch cho các giải đấu khu vực Đông Nam Á

Giới chuyên môn nhận định, bất kể các đối thủ mang tới đội hình nào, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ bước vào giải đấu Đông Nam Á với sự nghiêm túc. Tên gọi và thể thức giải đấu có thể khác nhau, dù là Tiger Cup, AFF Cup hay sắp tới là FIFA ASEAN Cup, quyết tâm chiến thắng của đoàn quân áo đỏ chưa bao giờ thay đổi.