FIFA ra thông báo quan trọng liên quan tới Việt Nam ở VCK World Cup nữ 2023

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng VCK FIFA World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Auckland, New Zealand vào ngày 22/10/2022. Diễn ra tại Trung tâm Aotea, lễ bốc thăm sẽ quyết định lịch thi đấu của 32 đội bóng tham dự VCK FIFA World Cup nữ do Australia và New Zealand đăng cai.

Chương trình bốc thăm được truyền hình toàn cầu sẽ bao gồm các màn trình diễn văn hóa và thông tin chi tiết về 5 thành phố của Australia và 4 thành phố của New Zealand sẽ đăng cai giải đấu.

Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura chia sẻ: "Quá trình tổ chức giải đấu đã được chuẩn bị tốt bởi chủ nhà Australia và New Zealand, sẵn sàng để chào đón giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Lễ bốc thăm sẽ là cột mốc quan trọng với các đội bóng và người hâm mộ, đánh dấu hành trình bắt đầu VCK FIFA World Cup nữ 2023.

Chúng tôi vui mừng vì những ảnh hưởng tích cực mà giải đấu đem đến cho các cô gái và phụ nữ, đưa họ đến gần hơn với bóng đá".

ĐT nữ Việt Nam hiện đang thi đấu ở SEA Games 31

Lễ khai mạc và trận khai mạc sẽ diễn ra tại Auckland, New Zealand vào ngày 20/6/2023. Đến thời điểm này, các đội bóng đến từ 9 quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Đan Mạch đã đủ điều kiện tham gia sự kiện, cùng với chủ nhà Australia và New Zealand.

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Huỳnh Như và đồng đội giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games với vị trí nhất bảng. Các cô gái vàng của thể thao Việt Nam có 2 trận thắng tuyệt đối trước Philippines và ĐT nữ Campuchia.

Tối ngày 14/5, ĐT nữ Việt Nam thắng đậm ĐT Campuchia với tỷ số 7-0 . Các bàn thắng được ghi do công của Bích Thùy, Hải Yến, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Thu, Vạn Sự, Dương Thị Vân.

Sau trận đấu Thường trực BCH VFF và Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng kết quả của đội tuyển nữ và chúc toàn đội giữ sức khỏe, tiếp tục tập trung thi đấu tốt tại bán kết. Thường trực BCH thưởng động viên toàn đội 200 triệu đồng.