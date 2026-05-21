FIFA quên U17 Việt Nam dự U17 World Cup 2026, Yemen bất ngờ có tên

Ngày 21/5, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng cùng nhóm hạt giống cho FIFA U17 World Cup Qatar 2026 . Đáng chú ý, U17 Việt Nam không xuất hiện trong danh sách 48 đội tuyển. Thay vào đó, FIFA điền tên U17 Yemen, đội từng để thua U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại giải đấu, sau khi giành vị trí nhất bảng C tại Giải U17 châu Á 2026. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Zurich vào lúc 21h ngày 21/5 (giờ Việt Nam). Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên FIFA+, TikTok và YouTube của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Theo thể thức FIFA ban hành, 48 đội tuyển sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar được xếp mặc định vào nhóm 1 cùng 11 đội có điểm số cao nhất theo bảng xếp hạng dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất, gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015. Kết quả từ kỳ giải gần nhất được tính điểm cao nhất, với trọng số giảm dần cho các thành tích ở các kỳ trước đó.

Những đội còn lại sẽ lần lượt được phân vào các nhóm 2, 3 và 4 theo thứ hạng FIFA.

Một điểm đáng chú ý là FIFA tiếp tục duy trì nguyên tắc hạn chế tối đa việc các đội cùng khu vực nằm chung bảng. Vì vậy, nếu điều kiện bốc thăm phù hợp, U17 Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ châu Á ở vòng bảng.

Ở kỳ World Cup lần này, U17 Việt Nam là một trong 9 đại diện châu Á giành vé tham dự, đồng thời cũng là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt. Các đại diện còn lại của châu Á gồm chủ nhà Qatar, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Phân nhóm hạt giống U17 World Cup 2026

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc.

Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Cộng hòa Ireland, Colombia, Chile, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Australia.

Nhóm 3: Ả Rập Xê Út, New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch.

Nhóm 4: Montenegro, Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Jamaica, Cuba, 2 đội châu Phi khác.

Lễ bốc thăm diễn ra đúng vào ngày khai mạc Tuần lễ Bóng đá Thế giới của FIFA. U17 World Cup sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Lịch thi đấu chi tiết - bao gồm ngày giờ và địa điểm từng trận - sẽ được công bố sau khi hoàn tất bốc thăm.