FIFA nhắc lại ký ức Thường Châu: U23 Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện kỳ tích bằng một thế hệ đầy bản lĩnh

Trước thềm trận bán kết lịch sử giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc, trang chủ FIFA đã đăng tải loạt ảnh so sánh đầy biểu tượng giữa hai thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Thông điệp rất rõ ràng: Những "Chiến binh Sao Vàng" không hề ngủ quên trên vinh quang quá khứ, họ đang tự tay viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh.

Tuyết trắng Thường Châu năm 2018 từng là cột mốc thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá Việt Nam. 8 năm sau, tại cái nắng rực lửa của Saudi Arabia năm 2026, một thế hệ mới lại đang khiến cả châu Á phải ngả mũ.

FIFA đăng ảnh những thế hệ U23 Việt Nam năm 2018 và 2026 (Ảnh: FIFA)

2 HLV Hàn Quốc đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á ông Park Hang-seo và ông Kim Sang-sik

Cả Quang Hải và Đình Bắc đều làm mưa làm gió ở hàng công

Trung Kiên xuất thần chẳng kém Bùi Tiến Dũng

Hàng thủ hiệu quả với sự góp mặt của Lý Đức

Khuất Văn Khang mạnh mẽ bên cánh trái

Nhật Minh chơi bóng thông minh như Đình Trọng

Tuyến giữa nhịp nhàng ngày ấy có Xuân Trường giờ là Thái Sơn

Loạt ảnh của FIFA không chỉ đơn thuần là sự hoài niệm. Đó là một sự thừa nhận vị thế. Bằng cách đặt những khung hình của năm 2018 cạnh năm 2026, FIFA đã vẽ nên một biểu đồ tăng trưởng bền vững. Nếu như kỳ tích năm xưa được xem là một "cơn địa chấn" đầy bất ngờ, thì hành trình tiến vào bán kết năm nay là lời khẳng định về đẳng cấp và bản lĩnh của một đội bóng đã trưởng thành.

U23 Việt Nam hôm nay không ra sân để tìm lại bóng dáng của đàn anh. Họ ra sân để khẳng định giá trị riêng của mình. U23 Việt Nam hiện tại đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại và chủ động hơn. Những gương mặt trẻ măng của năm 2026 đang cho thấy họ đủ sức gánh vác, bước tiếp thế hệ đi trước.