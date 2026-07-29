FIFA mời đội hạng 198 thế giới dự ASEAN Cup, lộ rõ tham vọng làm kinh tế từ giải Đông Nam Á

Đội khách mời này có thể không mạnh về chuyên môn, nhưng lại sở hữu điều mà rất ít nền bóng đá châu Á có được: thị trường hơn 250 triệu dân.

BẤT NGỜ VỚI KHÁCH MỜI ĐƯỢC FIFA LỰA CHỌN

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Pakistan xác nhận sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới. Đây là điều khiến dư luận Đông Nam Á khá bất ngờ, bởi nếu nhìn vào bảng xếp hạng FIFA, đây rõ ràng không phải lựa chọn hấp dẫn.

Đội tuyển Pakistan hiện chỉ đứng hạng 198 thế giới, thuộc nhóm những đội yếu nhất châu Á và thế giới. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ thương mại, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Pakistan hiện là quốc gia đông dân thứ 5 thế giới với hơn 250 triệu người. Dù bóng đá không phải môn thể thao số một (vị trí đó thuộc về cricket), nhưng đây vẫn là thị trường khổng lồ mà FIFA luôn muốn khai phá trong chiến lược phát triển toàn cầu.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Pakistan từng tạo nên bất ngờ khi vượt qua Campuchia ở vòng sơ loại sau hai lượt trận với tổng tỉ số 1-0, qua đó có lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại chính. Dù vậy, khi phải đối đầu các đối thủ mạnh hơn như Syria, Myanmar hay Afghanistan, Pakistan nhanh chóng bộc lộ khoảng cách trình độ khi thua cả 6 trận đấu, thủng lưới 26 lần và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Pakistan thông báo việc đội nhà tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các đội mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia… Nhóm 2 gồm những đối yếu hơn như Lào, Campuchia, Timor Leste, Brunei… Các nhóm sẽ thi đấu tập trung, đảm bảo mỗi đội được chơi tối đa 4 trận.

Vì thứ hạng thấp, Pakistan nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm 2 của FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là nhóm quy tụ những đội có thứ hạng thấp hơn trong khu vực như Timor Leste, Brunei, Lào hay Campuchia. Điều đó giúp giải đấu duy trì sự cân bằng thay vì đưa Pakistan đối đầu ngay những đội mạnh nhất Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) có nhiều lý do để quyết định mời tuyển Pakistan.

NHÓM 1 CŨNG ĐƯỢC FIFA LÀM TƯƠNG TỰ

Nếu ở nhóm 2, Pakistan đại diện cho một thị trường hơn 250 triệu dân thì ở nhóm 1, cái tên đáng chú ý nhất lại là Ấn Độ.

Đội tuyển xứ sở tỷ dân hiện cũng không phải thế lực của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, với hơn 1,4 tỷ dân, đây là thị trường mà bất kỳ tổ chức thể thao quốc tế nào cũng muốn tiếp cận.

Bóng đá Ấn Độ nhiều năm qua chưa thể bứt phá, nhưng sức hút thương mại, lượng khán giả truyền hình và tiềm năng tài trợ luôn được đánh giá rất cao.

Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng FIFA ASEAN Cup không đơn thuần là một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á, mà còn là phép thử cho mô hình kết hợp giữa bóng đá và giá trị thương mại. Sau thành công của FIFA Arab Cup, FIFA đang muốn tạo thêm những sân chơi khu vực có khả năng thu hút khán giả và nhà tài trợ.

Tuyển Việt Nam sẽ dự 2 giải Đông Nam Á trong năm nay.

Đáng chú ý, Trung Quốc cũng từng nằm trong danh sách những đội được mời tham dự. Với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người và sức mạnh kinh tế hàng đầu châu Á, đây mới là "mỏ vàng" thực sự về mặt thương mại.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã quyết định không tham dự giải đấu, chọn đá giao hữu với các đội thuộc top 70-100 thế giới, khiến kế hoạch của FIFA phải điều chỉnh.

Tuyển Trung Quốc chọn đá giao hữu với các đội mạnh trong châu lục để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Có thể thấy, tiêu chí lựa chọn khách mời của FIFA ASEAN Cup không chỉ nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Những nền bóng đá sở hữu lượng dân số khổng lồ, tiềm năng phát triển người hâm mộ và giá trị truyền thông đều có cơ hội được ưu tiên.

Bởi suy cho cùng, một giải đấu muốn phát triển bền vững không chỉ cần những trận cầu hấp dẫn, mà còn cần lượng khán giả đủ lớn để tạo ra giá trị bản quyền truyền hình, tài trợ và thương mại. Và ở khía cạnh đó, với FIFA, Pakistan hay Ấn Độ mang lại sức hút mà nhiều đội tuyển mạnh hơn về chuyên môn cũng khó có thể sánh bằng.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế đang cho thấy một xu hướng rất rõ: bóng đá vẫn là yếu tố cốt lõi, nhưng phía sau những lời mời tham dự còn là bài toán kinh tế mà FIFA đã tính toán từ rất sớm.