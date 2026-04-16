FIFA mới cập nhật, Việt Nam vẫn đứng trên đỉnh Đông Nam Á

Bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới do FIFA công bố sáng 16/4 tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý, trong đó tuyển nữ Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ về thứ hạng. Cụ thể, đội bóng áo đỏ giảm một bậc, từ vị trí 36 xuống 37 thế giới với 1.593,71 điểm, đồng thời bị trừ 3,16 điểm so với lần cập nhật trước.

Sự sụt giảm này phần nào đến từ thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2026 – cũng là vòng loại World Cup nữ 2027. Đây là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục, và kết quả không nằm ngoài dự đoán khi chênh lệch trình độ vẫn còn khá rõ rệt.

Dù vậy, điều quan trọng là vị thế số 1 Đông Nam Á của tuyển nữ Việt Nam vẫn không bị lung lay. Đây đã là khoảng thời gian dài đội bóng duy trì vị trí dẫn đầu khu vực, thể hiện sự ổn định và nền tảng phát triển vững chắc. Trên bình diện châu Á, đội tuyển vẫn nằm trong top 6, tiếp tục góp mặt trong nhóm những đội mạnh nhất lục địa.

Ở phía sau, các đối thủ trong khu vực đang có dấu hiệu bám đuổi mạnh mẽ. Philippines tăng hai bậc lên hạng 39 thế giới, chỉ còn kém Việt Nam đúng 2 bậc, qua đó tạo ra sức ép không nhỏ trong cuộc đua vị trí số 1 Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan cũng cải thiện thứ hạng khi vươn lên vị trí 52, còn Lào gây bất ngờ với bước tiến lên hạng 112.

Những biến chuyển này cho thấy bóng đá nữ Đông Nam Á đang có sự phát triển đồng đều hơn, thay vì phụ thuộc vào một vài đội bóng truyền thống. Tuyển nữ Việt Nam vẫn là đầu tàu, nhưng khoảng cách với phần còn lại không còn quá lớn như trước. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục cải thiện chất lượng đội hình và duy trì phong độ ổn định trong các giải đấu quốc tế.

ĐT nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa và cũng có HLV mới thay thế HLV Mai Đức Chung, là ông Hoàng Văn Phúc.

Ở cấp độ châu lục, Nhật Bản là cái tên gây chú ý nhất khi tăng ba bậc để lọt vào top 5 thế giới. Đây là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của bóng đá nữ Nhật Bản, đồng thời cũng là thước đo rõ ràng cho khoảng cách mà tuyển nữ Việt Nam cần thu hẹp nếu muốn vươn tầm. Xếp sau Nhật Bản tại châu Á lần lượt là Triều Tiên (hạng 11), Úc (15), Trung Quốc (16) và Hàn Quốc (19).

Trên bảng xếp hạng thế giới, nhóm dẫn đầu không có nhiều thay đổi khi Tây Ban Nha, Mỹ và Đức tiếp tục giữ các vị trí cao nhất. Điều này phản ánh sự ổn định của các nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới, nơi mà khoảng cách về trình độ và hệ thống đào tạo vẫn đang tạo ra lợi thế rõ rệt.

Nhìn tổng thể, việc tụt một bậc không phải là tín hiệu đáng lo ngại với tuyển nữ Việt Nam. Ngược lại, việc duy trì vị trí trong top 40 thế giới và số 1 Đông Nam Á vẫn là thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh đội bóng đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Trong thời gian tới, thách thức với tuyển nữ Việt Nam không chỉ đến từ các đối thủ mạnh ở châu Á mà còn từ chính sự vươn lên của các đội bóng trong khu vực. Giữ vững “ngôi hậu” Đông Nam Á vì thế không còn là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với nền tảng hiện có, đội bóng vẫn đang nắm trong tay lợi thế để tiếp tục khẳng định vị thế của mình.