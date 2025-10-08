FIFA làm chuyện chưa từng có với Madam Pang

Bóng đá Đông Nam Á có thêm đại diện ở FIFA gồm Madam Pang và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức bổ nhiệm Madam Pang , Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển (Development Committee) nhiệm kỳ 2025–2029. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một phụ nữ đảm nhận vị trí lãnh đạo cao nhất của Ủy ban này.

Ủy ban phát triển là một trong những Ủy ban thường trực (Standing Committee) quan trọng nhất của FIFA, trực thuộc Chủ tịch Gianni Infantino và Hội đồng FIFA, chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, lập kế hoạch và giám sát các dự án phát triển bóng đá toàn cầu, bao gồm 211 liên đoàn thành viên, đồng thời hỗ trợ các liên đoàn bóng đá châu lục và khu vực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Trước đó, FIFA cũng bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn , Chủ tịch VFF làm thành viên Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.