Theo thông lệ tại các giải đấu cấp độ thế giới, ngày 17-11, đoàn công tác của FIFA đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam trước ngày khởi tranh VCK U17 World Cup 2026.

Đại diện FIFA đã trao Bằng chứng nhận tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Đoàn kiểm tra gồm 3 thành viên FIFA đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các hạng mục theo quy định. Đối với quốc kỳ, các thành viên U17 Việt Nam cùng xác nhận để bảo đảm tính chính xác. Bản ghi âm Quốc ca Việt Nam cũng được phát thử nhằm kiểm tra chất lượng âm thanh và xác nhận nội dung, tránh những nhầm lẫn có thể xảy ra trong các nghi thức trước trận đấu.

Một nội dung quan trọng khác là đối chiếu thông tin cầu thủ. Đoàn FIFA yêu cầu đội tuyển cung cấp hộ chiếu để kiểm tra, so sánh với danh sách đăng ký do LĐBĐ Việt Nam gửi trước đó. Qua rà soát, thông tin của 21 cầu thủ U17 Việt Nam đều được xác nhận chính xác, không phát hiện sai sót.

Các hạng mục của đội tuyển U17 Việt Nam đều đáp ứng yêu cầu của FIFA

Trang phục thi đấu, trang phục tập luyện và các trang thiết bị của đội tuyển cũng được kiểm tra chi tiết về mẫu mã, kích thước, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn do FIFA ban hành. Các hạng mục của U17 Việt Nam đều đáp ứng yêu cầu. Đoàn kiểm tra đồng thời lưu ý đội tuyển về việc sử dụng logo nhà tài trợ trang phục trên một số thiết bị tập luyện và di chuyển, nhằm bảo đảm các quy định về thương quyền của giải đấu.

Kết thúc buổi kiểm tra, đại diện FIFA đã trao Bằng chứng nhận tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 cho đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới ở cấp độ U17. Đội tuyển là một trong 9 đại diện của châu Á giành quyền tham dự giải đấu năm nay.

Trận ra quân, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ vào ngày 20-11.