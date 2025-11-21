FIFA hé lộ sự thật khó tin về chuyện nhập tịch của tuyển thủ Malaysia

Trong văn bản do FIFA công bố, ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng Malaysia và ngày được chấp thuận nhập tịch của nhóm tuyển thủ Malaysia được ghi rõ ràng.

Đáng chú ý, có tới 5 trường hợp bao gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được chấp nhận ngay trong ngày nộp lên. Những người còn lại, Gabriel Arrocha chỉ phải chờ 1 ngày, trường hợp lâu nhất thuộc về Facundo Garces cũng chỉ mất 2 ngày.

Ngày nộp hồ sơ và ngày được cấp hộ chiếu Malaysia của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trái phép

Truyền thông quốc tế cho rằng việc nhập tịch quá nhanh chóng của nhóm 7 tuyển thủ Malaysia ẩn chứa nhiều vấn đề. Trên thực tế, FIFA cũng chỉ ra rằng hồ sơ của cả 7 cầu thủ nói trên đều xuất hiện sai phạm. Nơi sinh của ông/bà của các cầu thủ này không phải ở Malaysia mà tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Ngày 3/11, FIFA đã tuyên bố bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia cũng như 7 tuyển thủ nhập tịch trái phép. LĐBĐ Malaysia cho biết sẽ tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Quá trình kháng cáo có thể kéo dài nhiều tháng. Nhưng LĐBĐ châu Á đã đặt ngày 31/3/2026 là thời hạn cuối cùng để kết luận về vụ việc cũng như đưa ra án phạt bổ sung cho LĐBĐ Malaysia nếu cần.