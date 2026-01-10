FIFA gọi tên người hùng U23 Việt Nam, so sánh với ngôi sao từng ghi bàn ở World Cup

Cụ thể, ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang chủ FIFA World Cup đã đăng tải bức ảnh Lê Văn Thuận và so sánh dáng ăn mừng của chân sút này với Jude Bellingham – ngôi sao của tuyển Anh và CLB Real Madrid.

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút gần 10 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, hàng trăm bình luận và chia sẻ của người hâm mộ Việt Nam.

FIFA so sánh dáng ăn mừng của Văn Thuận và Bellingham.

Ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan vào tối qua (9/1), Văn Thuận được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay người ở phút 63. Và rồi đến phút 87, tiền đạo 20 tuổi đã tỏa sáng để mang về thắng lợi 2-1 cho U23 Việt Nam.

Đón quả tạt từ biên phải của Lý Đức, Văn Thuận có pha bay người tầm thấp để thực hiện cú đánh đầu. Trong nỗ lực truy cản, hậu vệ U23 Kyrgyzstan lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Ở tuổi 20, Lê Văn Thuận đang có những ngày tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp.

Đây không phải lần đầu tiên, Văn Thuận tỏa sáng khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong hiệp 2. Còn nhớ tại vòng loại U23 châu Á 2026, tiền đạo thuộc biên chế CLB Thanh Hóa đã đánh đầu ghi bàn thắng giúp U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0.

Đến SEA Games 33, Văn Thuận tiếp tục đánh đầu ghi bàn, mở ra thắng lợi 2-0 trước U22 Philippines tại bán kết. Đến trận chung kết gặp U22 Thái Lan, Văn Thuận là người thực hiện quả đá phạt góc dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2; sau đó khi bước vào hiệp phụ, anh có pha xử lý khéo léo giữa vòng vây đối phương, tung cú sút để mở ra cơ hội cho Thanh Nhàn ập vào đá bồi, ghi bàn thắng 3-2.

“Từ giải trước cho tới các trận gần đây, Văn Thuận luôn thể hiện tốt khi được vào đá ở hiệp 2, gây ra khó khăn cho đối phương. Đặc biệt hôm nay cậu ấy còn giúp mang về bàn thắng ở quả phạt góc, và nhìn chung tạo nên hiệu ứng tích cực lên toàn đội", HLV Kim Sang-sik nhận xét.