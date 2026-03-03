FIFA gỡ án phạt, Thanh Hóa có thêm 4 tân binh

Từ tháng 11-2025, CLB Thanh Hóa bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng hoặc đến khi án phạt được gỡ bỏ. Nguyên nhân là vì đội bóng xứ Thanh không đủ tiền để thanh toán nợ lương cho 4 cầu thủ và HLV.

4 tân binh vừa được CLB Thanh Hóa công bố (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Giữa những khó khăn về tài chính, lực lượng của CLB Thanh Hóa mỏng dần do chấn thương và biến động nhân sự. Ở những vòng đấu gần đây của V-League, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp chỉ có thể đăng ký khoảng 17 cầu thủ. Thậm chí, thủ môn dự bị Y Êli Niê cũng phải khoác áo tiền đạo ra sân thi đấu.

Ngày 27-2, CLB này cho biết đã thanh toán đủ số tiền khoảng 3 tỉ đồng theo yêu cầu của FIFA. Đến chiều 2-3, khi án phạt chính thức được gỡ bỏ, Thanh Hóa lập tức kích hoạt kế hoạch bổ sung tân binh ở giai đoạn lượt về mùa giải 2025-2026.

Theo đó, 4 cái tên mới đã cập bến Thanh Hóa bao gồm Amar Catic, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Văn Hoàn và Lê Văn Hưng. Niềm hy vọng mới cho đội bóng xứ Thanh chắc chắn là Amar Catic, tiền đạo sinh năm 1999 sở hữu 2 quốc tịch là Bosnia-Herzegovina và Hà Lan.

Từng khoác áo tuyển trẻ Bosnia-Herzegovina tại vòng loại U21 Euro 2019-2020 và CLB PSV của Hà Lan, ngoại binh này được chuyên trang Transfermarkt định giá khoảng 250.000 euro vào tháng 10-2025. Thi đấu chủ yếu ở hành lang cánh phải, Catic được kỳ vọng mang lại tốc độ và khả năng tạo đột biến cho mặt trận tấn công vốn thiếu chiều sâu của Thanh Hóa trong thời gian qua.

Trong 3 gương mặt quốc nội, đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Hữu Dũng, cựu tiền vệ của đội bóng xứ Thanh trước khi chuyển sang CLB Đà Nẵng. Anh cũng từng ra sân cho Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016 dưới thời HLV Toshiya Miura. Kinh nghiệm thi đấu dày dạn và sự am hiểu môi trường bóng đá địa phương được xem là điểm tựa để cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập, mang lại sự ổn định cho tuyến giữa.

Hai cái tên còn lại đều là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Thanh Hóa, đã có thời gian dài tập luyện cùng đội 1 và nay chính thức được trao cơ hội.

CLB Thanh Hóa giành 1 điểm quý giá sau trận hòa Hải Phòng (Ảnh: VPF)

Sau trận hòa quả cảm trước Hải Phòng ngay tại sân Lạch Tray, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hiện đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Hành trình trụ hạng phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất Thanh Hóa đã lấy lại quyền tự quyết trên thị trường chuyển nhượng.

Vào lúc 18 giờ ngày 6-3, Thanh Hóa sẽ tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 15 V-League 2025-2026. Đây cũng là thời điểm 4 tân binh chính thức ra mắt cổ động viên đội bóng xứ Thanh.



