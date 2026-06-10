FIFA gây tranh cãi với chiêu mới 'bào tiền' khán giả xem World Cup 2026

Trong thời đại bóng đá ngày càng thương mại hóa, FIFA dường như luôn biết cách tìm ra những "mỏ vàng" mới từ chính những người hâm mộ trung thành. Mới nhất, họ đã công bố một dịch vụ mới có giá 79 USD (tương đương hơn 2 triệu đồng) cho khoảnh khắc xuất hiện trên màn hình chính của sân bóng.

Sáng kiến này mang tên "Super Shout-Out". Với mức giá 79 USD, người hâm mộ sẽ có cơ hội được hiển thị tên của mình trên màn hình lớn của sân vận động trong suốt thời gian khởi động trước các trận đấu. Đáng chú ý, đây không phải là một mức giá trọn gói. FIFA cho phép mỗi người mua tối đa 4 "suất" hiển thị cho mỗi đơn hàng, tương đương với 316 USD (hơn 8 triệu VNĐ), chưa bao gồm các khoản thuế phí áp dụng.

Dịch vụ này sẽ được triển khai trong toàn bộ 72 trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2026 . Nhìn bề ngoài, "Super Shout-Out" có vẻ như là một cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ được hòa cùng không khí bóng đá, một kỷ niệm khó quên khi tên mình xuất hiện tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó là một chiến lược kinh doanh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ những cảm xúc thuần túy nhất của người yêu bóng đá. Hãy thử làm một phép tính nhỏ. Với 72 trận vòng bảng, giả sử mỗi trận đấu có khoảng 1.000 người sẵn sàng chi trả 79 USD cho dịch vụ này (một con số rất khiêm tốn so với sức chứa hàng chục ngàn chỗ ngồi của các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico). Doanh thu mà FIFA thu về chỉ riêng từ chiêu này đã lên tới gần 5,7 triệu.

NHM sẽ trả 2 triệu cho một lần hiển thị tên mình lên màn hình sân bóng

Các tờ báo lớn của Anh đã bình luận về dịch vụ này khá mỉa mai. "FIFA đang ngày càng biến các giải đấu của mình thành những cỗ máy in tiền khổng lồ, nơi mọi khía cạnh, từ vé xem trận đấu, bản quyền truyền hình, vật phẩm lưu niệm, cho đến những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất là một dòng tên trên bảng điện tử, đều được định giá cao ngất ngưởng", tờ The Sun viết.

Nó cũng khiến cộng đồng mạng và giới mộ điệu bình luận xôn xao. Trên các diễn đàn, người hâm mộ gọi đây là một hành động "bóc lột", "hút máu" và "không thể chấp nhận được".

Nhiều ý kiến cho rằng, World Cup vốn đã là một giải đấu cực kỳ đắt đỏ đối với người hâm mộ bình thường. Chi phí cho vé máy bay, khách sạn, ăn uống và vé vào sân đã là một gánh nặng khổng lồ. Việc FIFA tiếp tục tung ra những dịch vụ "phù phiếm" với mức giá cắt cổ như vậy chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau tài chính của những người yêu bóng đá thực sự. "Nhìn một cách tích cực, 79 USD cũng là giá dịch vụ rẻ nhất mà tôi thấy ở Mỹ rồi", một bình luận chua chát nói.

"Bóng đá, môn thể thao vua vốn được sinh ra từ tầng lớp lao động, đang dần trở thành một món hàng xa xỉ phục vụ cho lợi ích thương mại của một nhóm nhỏ", một ý kiến khác tỏ ra đồng tình. "Cái ví của tôi sẽ bị hút cạn khi tôi đặt chân vào sân bóng", thêm một bình luận nữa của CĐV .