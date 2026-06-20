FIFA đối mặt 2 đơn khiếu nại tại World Cup 2026

FIFA đã nhận liên tiếp 2 đơn khiếu nại từ các đội tuyển đang tham dự World Cup 2026.

Gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Trọng tài

Sau thất bại 0-3 trước Argentina ở trận ra quân, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) vừa gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Trọng tài của LĐBĐ Thế giới (FIFA). Cụ thể, đại diện Bắc Phi cho rằng tổ trọng tài điều khiển trận đấu này đã có nhiều quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trên sân.

Messi (phải) va chạm với Aissa Mandi trước khi lập hat-trick cho Argentina trước Algeria

Theo phía Algeria, tình huống gây tranh cãi đầu tiên diễn ra trong hiệp 1 khi Lionel Messi có pha va chạm với đội trưởng Aissa Mandi. Các cầu thủ và người hâm mộ Algeria cho rằng ngôi sao của Argentina lẽ ra phải nhận án phạt nặng hơn, hoặc ít nhất là thẻ vàng cảnh cáo. Tuy nhiên, trọng tài chính Szymon Marciniak cùng tổ VAR đều không đưa ra bất kỳ hình thức xử lý nào.

Sang hiệp 2, Alexis Mac Allister bị cho là sử dụng khuỷu tay trong pha tranh chấp với Ibrahim Maza của Algeria. Dù trọng tài đứng ở vị trí rất thuận lợi nhưng trận đấu vẫn tiếp tục mà không có quyết định xử phạt. Điều đó khiến đội bóng Bắc Phi càng thêm bức xúc.

Sự việc nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong đó, không ít người đặt câu hỏi liệu vị thế của các siêu sao hàng đầu thế giới có vô tình tạo ra sự khác biệt trong cách các trọng tài xử lý tình huống hay không.

Được hỏi về vụ việc sau trận Argentina - Algeria sáng 17-6 (giờ Việt Nam), thuyền trưởng tuyển Nam Phi Hugo Broos dẫn trường hợp học trò Themba Zwane bị treo giò 3 trận vì thẻ đỏ ở màn chạm trán Mexico trong ngày khai mạc World Cup 2026 để so sánh. Nhà cầm quân sinh năm 1952 cho rằng các tiêu chuẩn xử phạt đang thiếu sự thống nhất.

Tiền vệ Themba Zwane (phải) là cầu thủ thứ 2 nhận thẻ đỏ tại World Cup 2026 (Ảnh: AP)

"Khi tôi thấy những gì xảy ra với Messi, tôi hoàn toàn không đồng ý với những gì đã xảy ra với cầu thủ của tôi. Themba Zwane chỉ cố vượt qua cầu thủ người Mexico và vô tình vòng tay qua vai đối phương. Tôi không muốn Messi nhận thẻ đỏ, vì một cầu thủ đẳng cấp như vậy phải có mặt trên sân. Nhưng sự khác biệt giữa trường hợp đó và Zwane là gì?" - ông Broos phân tích.

Nỗ lực đòi lại công bằng

Trong khi đó, động thái mới nhất của Iran cho thấy họ vẫn đang nỗ lực đòi lại công bằng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bao gồm cả kiểm tra an ninh và nhập cảnh, đại diện Tây Á này đã trải qua chuyến bay kéo dài 5 tiếng để có mặt tại Mỹ đấu New Zealand trong trận mở màn World Cup 2026.

Tuyển Iran gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc di chuyển giữa Mexico và Mỹ (Ảnh: FIFA)

Nguyên nhân chủ yếu là do chủ nhà Mỹ không cho phép "Team Melli" lưu trú qua đêm trên lãnh thổ quốc gia này. Lịch trình trên khiến các cầu thủ Iran gặp nhiều áp lực về thể lực lẫn tinh thần, đặc biệt khi họ buộc phải rời Mỹ ngay lập tức sau trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau khi yêu cầu được đến Los Angeles 2 ngày trước trận đấu ở lượt thứ 2 với Bỉ (rạng sáng 22-6, giờ Việt Nam) bị từ chối.

Đội tuyển Iran đang phải tuân thủ những quy định mà người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm FIFA của Nhà Trắng Andrew Giuliani cho biết là những quy tắc bắt buộc xuất phát từ tình hình tại Trung Đông gần đây.

Các lệnh hạn chế đối với "Team Melli" vẫn chưa được dỡ bỏ bất chấp thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.