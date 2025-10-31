FIFA đối chất trực tiếp, án tăng nặng treo lơ lửng trên đầu 7 cầu thủ "nhập lậu" của Malaysia

FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch sai nguyên tắc ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo nguồn tin từ giới truyền thông Đông Nam Á, lý do chính khiến tiến trình kéo dài là vì FIFA muốn tổ chức hai cuộc giải trình trực tiếp — một với FAM và một với bảy cầu thủ bị cáo buộc “nhập lậu” vào đội tuyển quốc gia. Đây là bước đi cho thấy sự chặt chẽ và thận trọng của FIFA trong việc xử lý một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá Malaysia.

Cuộc giải trình đầu tiên sẽ tập trung vào việc FAM phải làm rõ toàn bộ quy trình đăng ký cầu thủ nhập tịch, từ hồ sơ gốc, giấy tờ chứng minh quốc tịch đến quy trình xác minh của ban pháp lý. Trong khi đó, cuộc đối chất thứ hai được cho là “mấu chốt”, khi FIFA sẽ trực tiếp làm việc với 7 cầu thủ bị nghi gian lận quốc tịch, bao gồm cả những cái tên từng góp mặt ở vòng loại Asian Cup vừa qua. Mỗi người sẽ phải tự trình bày về nguồn gốc, quá trình nhập tịch và vai trò của họ trong việc hoàn thiện giấy tờ hợp pháp hóa.

Bảy cầu thủ "nhập lậu" của Malaysia sẽ có cuộc giải trình trực tiếp với FIFA.

Theo giới quan sát, đây là cơ hội cuối cùng để FAM và các cầu thủ “lật ngược thế cờ” nếu họ có đủ bằng chứng chứng minh rằng quá trình nhập tịch không vi phạm quy định. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, các cuộc đối chất này cũng là phép thử nặng nề, bởi nếu trong quá trình giải trình, FIFA phát hiện bất kỳ dấu hiệu che giấu hay gian dối nào, án phạt có thể không dừng lại ở việc xử thua các trận đấu liên quan. Các cầu thủ có thể bị cấm thi đấu dài hạn hơn, còn FAM đối mặt nguy cơ bị treo quyền đăng ký cầu thủ nhập tịch trong nhiều năm tới.

Nguồn tin nội bộ cho biết, FIFA đang xem xét khả năng chuyển hồ sơ sang Ủy ban Đạo đức nếu có dấu hiệu “tổ chức gian lận có hệ thống”, điều này đồng nghĩa với việc mức phạt sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực thể thao mà có thể lan sang cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên liên quan. AFC cũng đang chờ kết quả để đưa ra án phạt riêng ở cấp châu lục.

Tài liệu từ Argentina cho thấy, ông của Facundo Garces sinh ra tại xứ Tango, chứ không phải ở Indonesia như hồ sơ FAM cung cấp lên FIFA.

Trong bối cảnh đó, bầu không khí tại FAM đang hết sức căng thẳng. Một quan chức giấu tên thừa nhận: “Nếu FIFA cho rằng chúng tôi cố tình che giấu, mọi nỗ lực kháng cáo sẽ sụp đổ hoàn toàn.” Còn với 7 cầu thủ nhập tịch, họ không chỉ đối diện nguy cơ bị xóa tên khỏi danh sách tuyển Malaysia mà còn có thể bị cấm thi đấu quốc tế dài thêm (hiện tại là án treo giò 12 tháng) nếu bị kết luận “gian dối có chủ ý”.

Dù lịch đối chất cụ thể chưa được tiết lộ, nguồn tin từ FIFA cho biết quá trình này sẽ diễn ra trong tháng 11, trước khi cơ quan này ban hành phán quyết cuối cùng. Càng kéo dài, hy vọng của Malaysia càng mong manh. Và nếu lời khai không nhất quán, “án tăng nặng” sẽ không còn là nguy cơ, mà là kịch bản gần như chắc chắn xảy ra.