FIFA điều tra “sếp lớn” của Malaysia, toàn bộ bí mật về bê bối nhập tịch sắp bị phanh phui

Theo hãng truyền thông Bharian chiều 22/12, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị đình chỉ chức vụ, Datuk Noor Azman Rahman, đang bị FIFA điều tra sau vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG.

Không chỉ FIFA mà cả Quyền chủ tịch của FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cũng đã tuyên bố rằng ông Noor Azman sẽ bị “trình diện” trước Ủy ban kỷ luật của FAM trước khi số phận của nhân vật này được quyết định sau này.

“Chúng tôi cũng đã nhận được email từ FIFA thông báo rằng họ sẽ tiến hành điều tra trường hợp của ông ấy (Datuk Noor Azman Rahman). Lý do của FIFA là họ muốn biết vai trò của Noor Azman, quy trình đã được thực hiện và mức độ liên quan của ông ấy đến các tài liệu đã được gửi đi.

FIFA muốn tìm hiểu thêm về quy trình liên quan đến Noor Azman và những trách nhiệm mà ông ấy đảm nhiệm một cách chi tiết hơn" – quyền chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi thông báo.

FIFA sẽ điều tra ông Noor Azman liên quan tới bê bối làm giả giấy tờ của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG Malaysia.

Chủ tịch Mohd Yusoff cũng giải thích rằng họ cần chờ quyết định của Ủy ban Kỷ luật FAM và sau đó sẽ chuyển vụ việc lên Ban Chấp hành của liên đoàn để xác định vị trí của Noor Azman từ nay trở đi.

"Nếu ông ấy bị kết tội, chúng tôi sẽ trình lên Ban Chấp hành để quyết định hình phạt thích đáng. Hình phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

"Nếu hành vi vi phạm nhỏ, sẽ có hình phạt, và nếu hành vi vi phạm nghiêm trọng, cũng sẽ có hình phạt, nhưng cuối cùng, ban chấp hành sẽ đưa ra quyết định," ông nói.

Theo Bharian, quyền chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi khẳng định FAM sẽ trình báo cảnh sát để họ điều tra về vụ bê bối nhập tịch ở ĐTQG, dựa theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

“Chúng tôi sẽ trình báo cảnh sát theo khuyến nghị của IIC, trong đó nhấn mạnh cần tạo điều kiện cho cảnh sát điều tra vụ việc này."

"Dĩ nhiên, trong thời gian tới chúng tôi sẽ trình báo cảnh sát và báo cáo rằng đã có hành vi làm giả giấy tờ gửi đến FIFA.

Chúng tôi muốn một cuộc điều tra về việc làm giả này có thể xảy ra như thế nào, ai chịu trách nhiệm làm giả các tài liệu theo khuyến nghị của IIC”.

Theo đánh giá của truyền thông Malaysia, với những diễn biến mới nhất, cả FIFA và phía cảnh sát đều sẽ điều tra về những người chủ mưu cũng như mọi hành vi làm giả tài liệu của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch.

Khả năng cao, tất cả những “bí mật” và những chiêu thức trong vụ bê bối này sẽ được đưa ra ánh sáng trong thời gian ngắn sắp tới.