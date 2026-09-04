FIFA đáp trả, cáo buộc UEFA dàn dựng kịch bản bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino

Mối quan hệ giữa FIFA và UEFA ngày càng căng thẳng.

Cuộc chiến quyền lực giữa hai thế lực lớn nhất của bóng đá thế giới vừa bước vào giai đoạn leo thang mới. FIFA đã chính thức phản công khi công khai cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) dàn dựng một "chiến dịch bôi nhọ" nhằm vào Chủ tịch Gianni Infantino, xuất phát từ làn sóng phẫn nộ xung quanh kế hoạch thương mại hóa World Cup.

Trước đó, UEFA cùng Chủ tịch Aleksander Ceferin đã dẫn đầu làn sóng phản đối gay gắt trước ý định bán cổ phần giải đấu World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân của ông Infantino. Đề án chấn động này từng mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) đã chọc giận đông đảo cộng đồng bóng đá toàn cầu, đẩy Infantino vào thế chân tường khi đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ ba liên đoàn châu lục.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi UEFA nộp đơn lên tòa án Mỹ, yêu cầu FIFA giao nộp các chứng cứ và tài liệu phục vụ cho một vụ kiện hình sự tiềm tàng tại Thụy Sĩ. Trong các văn bản này, UEFA gây sốc khi cáo buộc Infantino "quản lý yếu kém" và cố tình "thúc đẩy một mức giá thấp bất thường nhằm trục lợi cá nhân" thông qua đề án FFE hiện đã bị hủy bỏ. Ngoài ra, UEFA cũng đề nghị tòa án New York yêu cầu lấy lời khai từ Joshua Kushner - người dự kiến là nhà đầu tư chính cùng quỹ Thrive Capital và ông Greg Maffei, cố vấn tài chính then chốt của thương vụ.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đang đứng trước bờ vực tan vỡ mối quan hệ với chủ tịch FIFA (Ảnh: PA)

Trước những cáo buộc từ UEFA, FIFA lập tức đáp trả bằng các hồ sơ pháp lý phản pháo gửi lên tòa án Mỹ, yêu cầu bác bỏ toàn bộ đơn đề nghị của UEFA trước cuối tháng 9. Tổ chức quản lý bóng đá thế giới cho rằng lập luận của UEFA mắc nhiều "thiếu sót pháp lý nghiêm trọng" và hoàn toàn sai lệch bản chất. FIFA khẳng định chương trình FFE vốn chỉ dừng lại ở mức "đề xuất" và sẽ chỉ được triển khai nếu nhận được sự đồng thuận từ đa số các liên đoàn thành viên theo đúng quy trình.

Trong hồ sơ gửi tòa án, FIFA gay gắt chỉ trích: "Thay vì tham gia vào quy trình dân chủ đó, UEFA lại tung ra một bản cáo báo chí mở đầu cho chiến dịch bôi nhọ kéo dài nhiều tuần nhằm vào FIFA và ban lãnh đạo".

Đồng thời, FIFA cũng chỉ ra động cơ kinh tế đằng sau thái độ của UEFA, cho rằng cơ quan quản lý bóng đá Châu Âu đang tìm cách ngăn cản các quốc gia nhỏ tích lũy sức mạnh tài chính. "Nếu bóng đá phát triển mạnh mẽ hơn ở các quốc gia đang phát triển, sự cạnh tranh toàn cầu sẽ gia tăng, từ đó làm giảm quyền lực thị trường của UEFA tại các giải đấu chủ lực. Bằng cách hỗ trợ tài chính cho các liên đoàn nhỏ, FFE sẽ giúp giữ chân các tài năng trẻ thi đấu tại quê nhà thay vì phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài," phía FIFA nhấn mạnh trong văn bản tố tụng.

Hiện quan hệ giữa Gianni Infantino và Aleksander Ceferin đã rơi xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, đưa mâu thuẫn giữa hai tổ chức quyền lực nhất thế giới bóng đá bước vào một cuộc chiến pháp lý nảy lửa và chưa có hồi kết.