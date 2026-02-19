FIFA công khai con số phũ phàng, tuyển Malaysia hết cơ hội thoát án xử thua trận gặp Việt Nam?

FIFA mới đây đã công bố báo cáo thường niên về các vụ kháng cáo ở Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và bóng đá trong năm 2025: “Năm 2025, các tranh chấp bóng đá chiếm phần lớn các vụ việc được trình lên CAS (77%). Theo điều lệ FIFA, CAS là cơ quan có thẩm quyền xem xét và phán quyết các kháng cáo chống lại các quyết định cuối cùng do các cơ quan của FIFA đưa ra”.

Điểm nhấn trong báo cáo là những số liệu liên quan đến các vụ kháng cáo: “Trong năm 2025, có tổng cộng 73 đơn kháng cáo chống lại các phán quyết của FIFA được đệ trình lên CAS.

59 vụ (chiếm 81%) đã giữ nguyên quyết định của FIFA, bác bỏ hoàn toàn hoặc một phần kháng cáo. 8 trường hợp (11%) hủy bỏ quyết định kháng cáo hoặc chuyển lại vấn đề cho cơ quan FIFA có liên quan. 6 vụ việc (8%) tuyên bố kháng cáo không được chấp nhận”.

Với những con số kể trên, FIFA tự tin khẳng định mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên cơ sở những bằng chứng cụ thể và được xem xét kỹ lưỡng.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) khó lòng thoát khỏi án phạt

Dưới góc nhìn của dư luận Malaysia, báo cáo từ FIFA như một “gáo nước lạnh” dội vào nỗ lực kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Với những bằng chứng mà FIFA đưa ra về hồ sơ sai lệch của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano), đội tuyển Malaysia khó lòng thoát khỏi án phạt xử thua 0-3 trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Thời điểm hiện tại, nỗ lực kháng cáo lên CAS giúp 7 cầu thủ nói trên tạm thời được hoãn án phạt và trở lại thi đấu. Nhưng phía CAS cũng khẳng định việc hoãn án không ảnh hưởng đến quá trình xem xét vụ việc.

Vào ngày 26/2 tới, phiên điều trần giữa CAS, FIFA, LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch sẽ diễn ra. Nhiều khả năng sau phiên điều trần, tuyển Malaysia sẽ chính thức bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.