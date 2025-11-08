FIFA công khai án phạt: LĐBĐ Indonesia bị phạt nặng thứ ba thế giới

Trang chủ FIFA mới đây vừa công khai danh sách xử phạt các cá nhân và liên đoàn trong loạt trận FIFA Days tháng 10/2025. Trong đó, LĐBĐ Indonesia chịu án phạt 50.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Đội tuyển Indonesia bị loại sau trận thua 0-1 trước Iraq tại vòng loại World Cup 2026

Lý do của án phạt là các CĐV Indonesia đã ném chai lọ xuống sân trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Indonesia và Iraq. LĐBĐ Indonesia là 1 trong 3 liên đoàn phải nộp phạt số tiền nhiều nhất trong loạt trận tháng 10, chỉ có Serbia và Romania bị phạt nặng hơn.

Truyền thông Indonesia lo ngại nếu tình trạng CĐV quá khích trên các khán đài còn tái diễn, LĐBĐ Indonesia có thể đối mặt với án phạt nặng hơn.

Thời điểm hiện tại, bóng đá Indonesia vẫn đang trong thời gian chấp hành một án phạt khác đến từ FIFA. Đó là các CĐV bị cấm đến cổ vũ cho đội nhà trong các trận đấu sân khách thuộc giải VĐQG Indonesia mùa giải 2025/26. Lệnh cấm này kéo dài từ mùa 2023/24 và vẫn chưa được gỡ bỏ dù phía Indonesia đã có văn bản đề nghị.