Messi 39 tuổi vẫn rực sáng, Tây Ban Nha và Pháp áp đảo Đội hình tiêu biểu World Cup 2026.

Sau khi khép lại một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc trên đất Mỹ, Canada và Mexico, FIFA đã chính thức công bố Đội hình tiêu biểu của giải đấu. Bảng danh sách theo sơ đồ 4-3-3 được quyết định thông qua cuộc bình chọn từ người hâm mộ trên toàn thế giới, vinh danh những ngôi sao sáng nhất cùng sự xuất hiện bất ngờ của một hiện tượng đặc biệt.

Đội hình tiêu biểu do FIFA công bố (Ảnh: FIFA)

Đội tuyển Tây Ban Nha – tân vương của giải đấu cùng á quân Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối khi mỗi bên đóng góp tới 3 đại diện. Ở hàng phòng ngự, sự vững chắc của bộ đôi hậu vệ cánh Pedro Porro và Marc Cucurella đã góp công lớn giúp "Bò tót" tiến một mạch đến ngôi vương với vỏn vẹn 1 lần để thủng lưới. Tuyến giữa gọi tên Rodri, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026, bên cạnh hai tiền vệ giàu sức sáng tạo là Michael Olise (Pháp) và Jude Bellingham (Anh).

Trên hàng công, bộ ba Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland tạo nên sức mạnh hủy diệt. Dù Argentina thất bại 0-1 trong trận chung kết, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi vẫn ghi dấu ấn đậm nét với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. Mbappe khẳng định vị thế chân sút số một giải đấu khi ẵm danh hiệu Chiếc giày vàng với 10 pha lập công. Trong khi đó, Erling Haaland trở thành nguồn cảm hứng đưa Na Uy làm nên bất ngờ lớn khi tiến vào tới tận tứ kết.

Tuy nhiên, tâm điểm gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở vị trí gác đền. Bất chấp việc Unai Simon thi đấu xuất sắc và giành giải thưởng Găng tay vàng chính thức của FIFA, suất bắt chính trong Đội hình tiêu biểu lại thuộc về Vozinha – thủ thành 40 tuổi của đội tuyển Cabo Verde. Nhờ màn trình diễn xuất thần giúp đội nhà giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha và liên tục cứu thua ở cuộc đối đầu với Argentina, Vozinha đã nhận được lượng bình chọn áp đảo từ người hâm mộ, tạo nên một "nghịch lý" thú vị giữa giải thưởng chuyên môn và sự yêu mến của công chúng.