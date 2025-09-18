FIFA có động thái mới, ĐT Việt Nam chính thức nhận tin kém vui

Trong bản cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vào hôm nay, 18/9, đội tuyển Việt Nam đã chính thức tụt một bậc, từ vị trí 113 xuống 114 trong bảng xếp hạng FIFA. Đây là một tin buồn đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là khi đội không thi đấu bất kỳ trận quốc tế chính thức nào trong tháng này, dẫn đến việc điểm số không tăng.

Mặc dù không có trận đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam đã có hai trận đấu tập kín với CLB Nam Định và Công an Hà Nội. Kết quả của các trận đấu này là thua 0-4 trước Nam Định và thắng 4-3 khi đối đầu với Công an Hà Nội.

ĐT Việt Nam tụt 1 hạng trên BXH FIFA tháng Chín.

Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã cải thiện vị trí của mình, hiện đứng thứ 101 sau khi giành á quân tại King’s Cup 2025. Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Indonesia 5 bậc, Malaysia 9 bậc và Philippines 29 bậc. Điều này cho thấy Việt Nam cần phải nỗ lực hơn để bảo vệ vị thế của mình trong khu vực.

Mặt khác, vào tháng 10 tới, thầy trò HLV Kim Sang-siik sẽ có cơ hội quan trọng trong loạt trận vòng loại Asian Cup 2027, với hai lượt trận gặp Nepal. Đây được xem là cơ hội vàng để đội tuyển Việt Nam nỗ lực cải thiện thứ hạng FIFA của mình. Nếu thu được kết quả khả quan, chuyên gia dự đoán Việt Nam có thể gần đạt mức 110 thế giới, điều này sẽ gia tăng vị thế của chúng ta trong khu vực và mở ra nhiều cơ hội hơn cho các trận đấu chất lượng.

Việc cải thiện thứ hạng FIFA không chỉ mang lại lợi thế trong việc bốc thăm chia bảng tại các giải đấu lớn mà còn nâng cao cơ hội tiếp cận các trận đấu với những đối thủ mạnh, qua đó phần nào giúp đội tuyển có thêm kinh nghiệm quý báu.

Hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong hành trình của đội tuyển Việt Nam!