FIFA chốt danh sách giải quốc tế: Indonesia gặp đội cựu top 4 World Cup, tuyển Việt Nam vắng mặt

FIFA Series 2026 là giải đấu giao hữu quốc tế do FIFA tổ chức. Giải quy tụ những đội bóng đến từ tất cả các liên đoàn châu lục và tổ chức vào dịp FIFA Days tháng 3/2026. Mới đây, danh sách các bảng đấu đã được công bố.

Khu vực Đông Nam Á có 1 đại diện tham dự FIFA Series 2026 là Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo nằm ở bảng đấu cùng các đội Bulgaria (UEFA - châu Âu), Saint Kitts and Nevis (CONCACAF - Bắc Trung Mỹ và Caribe), Quần đảo Solomon Islands (OFC - châu Đại Dương).

FIFA Series 2026 được tổ chức vào tháng 3/2026

Nếu như 2 đội Saint Kitts and Nevis và Solomon Islands còn tương đối lạ lẫm, Bulgaria là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá quốc tế. Đội tuyển xứ sở hoa hồng từng lọt vào bán kết World Cup 1994. Thời điểm hiện tại, tuy đã sa sút so với quá khứ, tuyển Bulgaria vẫn sở hữu dàn cầu thủ khá ấn tượng với một số cái tên thi đấu tại Anh, Hà Lan và Italia.

Đặc biệt, đội tuyển Indonesia còn được trao quyền đăng cai bảng đấu. LĐBĐ xứ Vạn đảo được FIFA đánh giá cao nhờ kinh nghiệm tổ chức U17 World Cup.

Lý do khiến các đội Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia không thể tham dự FIFA Series 2026 là trùng lịch thi đấu. Lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 cũng diễn ra vào tháng 3/2026. Do đó, tuyển Việt Nam đành bỏ lỡ cơ hội so tài với những đối thủ đến từ châu lục khác. Trước đó vào năm 2024, đoàn quân áo đỏ cũng không thể dự FIFA Series do bận thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026.