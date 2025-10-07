FIFA chính thức tung bằng chứng: Cả 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều làm giả hồ sơ theo cùng 1 cách

"Bằng chứng thép" về vụ việc của tuyển Malaysia

Trang chủ FIFA đã đăng tải đầy đủ hồ sơ về vụ việc đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Trong văn bản này, FIFA chỉ rõ điểm sai lệch trong hồ sơ của 7 cầu thủ: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Joao Vitor Brandao Figueiredo là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò 12 tháng và phạt tiền.

Quy định về nhập tịch theo nơi sinh của FIFA cho biết, cầu thủ có thể nhập tịch và thi đấu cho một đội tuyển khi thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện:

- Cầu thủ sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan;

- Bố đẻ hoặc mẹ đẻ của cầu thủ được sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan;

- Ông nội, Bà nội hoặc Ông ngoại, bà ngoại sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan.

Trong cả 7 trường hợp cầu thủ nói trên, LĐBĐ Malaysia đều sử dụng điều kiện: “Ông nội, Bà nội hoặc Ông ngoại, bà ngoại cầu thủ sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan” để nhập tịch. Tuy nhiên, FIFA sau khi điều tra đã xác định nơi sinh của ông hoặc bà các cầu thủ đã bị làm giả. Chi tiết được thể hiện rõ trong bảng sau.

Cầu thủ Ông/Bà của cầu thủ Nơi sinh (theo hồ sơ do LĐBĐ Malaysia nộp) Nơi sinh (theo hồ sơ do FIFA thu thập được) Gabriel Felipe Arrocha María Belen Concepción Martín Malacca, Malaysia Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha Facundo Tomás Garcés Carlos Rogelio Fernandez Penang, Malaysia Villa María Selva, Santa Fé de la Cruz, Argentina Rodrigo Julián Holgado Omar Eli Holgado Gardon George Town, Malaysia Caseros, Buenos Aires, Argentina Imanol Javier Machuca Concepción Agueda Alaniz Penang, Malaysia Roldán, Argentina João Vítor Brandão Figueiredo Nair de Oliveira Johore, Malaysia Abre Campo, Brazil Jon Irazabal Iraurgui Gregorio Irazabal y Lamiquiz Kuching, Sarawak, Malaysia Villa de Guernica y Luno, Viscaya, Tây Ban Nha Héctor Alejandro Hevel Serrano Hendrik Jan Hevel Mallaca Straits Settlements, Malaysia The Hague, Hà Lan

FIFA cũng khẳng định rằng, cả 7 cầu thủ trong vụ việc đều không sinh ra tại Malaysia và cũng chưa sinh sống tại Malaysia ít nhất 5 năm. Do đó, họ không đủ điều kiện ra sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Kết luận của FIFA

FIFA cho rằng LĐBĐ Malaysia có trách nhiệm trong việc hồ sơ bị sai lệch: “Ủy ban của FIFA nhận thấy rằng tuyên bố liên quan của Tổng Giám đốc Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) Malaysia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

NRD xác nhận rằng cơ quan chức năng Malaysia chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc. Thay vào đó, NRD đã tự cấp bản sao dựa trên thông tin thứ cấp và tài liệu nước ngoài từ Argentina, Brazil và Tây Ban Nha.

NRD cũng thừa nhận rằng họ không thể lấy được hồ sơ viết tay gốc và do đó đã cấp bản sao chính thức dựa trên bằng chứng cho thấy đã có ca sinh. Ủy ban nhận định rằng sự thừa nhận này cho thấy quá trình xác thực của cơ quan chức năng Malaysia có thể đã không dựa trên tài liệu gốc, điều này đặt ra câu hỏi về tính đầy đủ của quy trình xác minh của LĐBĐ Malaysia”.

Rodrigo Julián Holgado áp đảo khi tranh bóng với cầu thủ Việt Nam

FIFA khẳng định: “Ủy ban không thể bỏ qua hành vi làm giả bởi nó vi phạm cốt lõi nguyên tắc cơ bản của bóng đá, không chỉ những nguyên tắc chi phối tư cách thi đấu của cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, mà còn cả các giá trị thiết yếu của một môn thể thao trong sạch và fair-play.

Ủy ban nhấn mạnh rằng việc xuất trình tài liệu gian lận với mục đích để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đơn giản và rõ ràng, là một hình thức gian lận, không thể được dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào”.

Cuối cùng, FIFA kết lại: “Dựa trên những cân nhắc này, Ủy ban kết luận chắc chắn rằng các cầu thủ là người hưởng lợi cuối cùng từ việc sử dụng tài liệu giả mạo về tư cách thi đấu. Và cùng với LĐBĐ Malaysia, họ đã cùng nhau nhận được lợi ích một cách trái phép. Do đó, án phạt là xứng đáng”.

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang bắt đầu quá trình kháng cáo. Nếu không kháng cáo thành công, họ có thể nhận thêm án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á (AFC) và bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.