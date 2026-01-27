LĐBĐ Malaysia đã công bố văn bản được gửi từ FIFA. Trong văn bản ghi rõ: "FIFA đã nhận được quyết định về Biện pháp tạm thời do Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ban hành hôm nay, ngày 26/1/2026, theo đó việc đình chỉ thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được tạm thời được gỡ bỏ. Do đó, chúng tôi xin thông báo với các bên rằng án phạt đình chỉ 12 tháng đã được tạm thời gỡ bỏ.

Theo đó, các hiệp hội thành viên và liên đoàn có liên quan được yêu cầu ngay lập tức gỡ bỏ lệnh đình chỉ thi đấu đối với 7 cầu thủ này ở cấp quốc nội và châu lục".

Các cầu thủ nhập tịch góp phần quan trọng giúp đội tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Như vậy, ngay sau khi văn bản được FIFA ban hành, 7 cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel sẽ được phép trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Về lý thuyết, họ có thể thi đấu cho các CLB cũng như cấp ĐTQG. Tuy nhiên, chưa rõ LĐBĐ Malaysia có kế hoạch đưa nhóm cầu thủ này trở lại đội tuyển hay không.

Cả 7 cầu thủ nói trên đều đã ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025. Vào ngày 31/3/2026, 2 đội Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận lượt về trên SVĐ Thiên Trường.