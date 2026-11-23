FIFA cảnh báo U17 New Zealand trước trận đấu mang tính quyết định với U17 Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá cao màn trình diễn của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ, đồng thời cảnh báo U17 New Zealand cần thể hiện bộ mặt khác nếu không muốn sớm dừng bước tại World Cup U17 2026.

U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Đây được xem là trận đấu mang tính quyết định đối với cơ hội đi tiếp của cả hai đội sau những kết quả không như mong đợi ở ngày ra quân.

Ở lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3, trong khi U17 New Zealand nhận thất bại 0-3 trước U17 Mali. Cả hai đội đều chưa giành được điểm nào và rất cần một kết quả tích cực ở cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới.

Trước trận đấu này, FIFA đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về hai đội. Trang chủ của tổ chức bóng đá thế giới nhận định U17 Việt Nam vẫn để lại ấn tượng tốt dù thất bại trước U17 Bỉ. Đội bóng của HLV Cristiano Roland gây chú ý với hai bàn thắng đẹp mắt, trong đó có pha lập công bằng cú đánh gót và một bàn thắng được thực hiện từ tình huống phạt góc.

U17 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt trước đối thủ đến từ châu Âu. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ trở thành tập thể đầu tiên ghi được hơn một bàn thắng vào lưới U17 Bỉ trong vòng 8 tháng qua. Ngay cả những đội tuyển trẻ hàng đầu như Italy, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha cũng không làm được điều tương tự trong khoảng thời gian này.

U17 Việt Nam đã có màn trình diễn đáng chú ý trước U17 Bỉ (Ảnh: VFF)

Ở chiều ngược lại, FIFA đánh giá U17 New Zealand đã không thể hiện được nhiều trước U17 Mali và dễ dàng nhận thất bại với cách biệt 3 bàn. Đội bóng của HLV Martin Bullock được yêu cầu phải thể hiện mạnh mẽ hơn khi chạm trán U17 Việt Nam nếu không muốn đối diện nguy cơ bị loại sớm.

Dù vậy, U17 New Zealand vẫn là đối thủ đáng gờm với những cầu thủ có nền tảng thể hình và thể lực tốt. Đội trưởng Ethan Dyer là cái tên đặc biệt đáng chú ý. Trung vệ này được FIFA đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát bóng bình tĩnh, tự tin và đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội tuyển tại giải U16 châu Đại Dương.

Ethan Dyer từng giành danh hiệu Quả bóng vàng tại giải đấu nói trên và hiện thuộc biên chế CLB Sydney FC. Anh cũng là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của U17 New Zealand khi từng tham dự World Cup U17 năm 2025.

Với U17 Việt Nam, mục tiêu trước mắt là giành điểm số đầu tiên tại giải đấu. Xa hơn, thầy trò HLV Cristiano Roland có cơ hội hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup U17 và trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng sân chơi này.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu với U17 New Zealand có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hành trình của đại diện Việt Nam tại Qatar.