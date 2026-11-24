Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ấn tượng với tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam trong trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026.

Sau trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026 tối 23/11, trang chủ FIFA dành nhiều lời khen về tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đặc biệt ấn tượng với cách các cầu thủ Việt Nam liên tục vùng lên trong thế bị dẫn bàn.

“U17 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại khỏi FIFA U17 World Cup khi cuộc đối đầu kịch tính với U17 New Zealand tại bảng G bước vào thời gian bù giờ. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland bị dẫn trước 2-3. Dù đã hai lần vùng lên san bằng tỷ số, đội bóng Đông Nam Á tưởng chừng không còn cơ hội lật ngược tình thế.

U17 Việt Nam hoà 3-3 U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, đây là một tập thể không chấp nhận thất bại. Các cầu thủ Việt Nam một lần nữa thể hiện khả năng vượt khó đáng kinh ngạc cùng niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Họ tiếp tục tổ chức tấn công, gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa và được đền đáp khi Duy Khang đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup của bóng đá Việt Nam” , FIFA nhận xét.

Bên cạnh tinh thần chiến đấu, FIFA cũng đánh giá cao chất lượng chuyên môn của U17 Việt Nam, đặc biệt là tình huống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-2: “Chất lượng của U17 Việt Nam được thể hiện trong bàn thắng thứ hai, khi tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khống chế điêu luyện đường chuyền bổng của Nguyễn Lực trước khi tung cú dứt điểm đầy uy lực, khiến thủ môn Joseph Chalabi của New Zealand không có cơ hội cản phá” .

Trả lời phỏng vấn FIFA, Đại Nhân cho rằng kết quả trận đấu với New Zealand phản ánh tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội. Tiền đạo mang áo số 9 cũng khẳng định U17 Việt Nam sẽ dành toàn bộ sự tập trung cho cuộc đối đầu với U17 Mali.

U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand.

“Tôi rất vui và tự hào khi tận dụng thành công một trong những cơ hội có được. Tôi nghĩ tỷ số 3-3 phản ánh tinh thần chiến đấu của toàn đội. Giờ đây, chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mali là một đội bóng rất mạnh, vì vậy với chúng tôi, đây giống như một trận chung kết” , tiền đạo mang áo số 9 của U17 Việt Nam chia sẻ.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm và sẽ đối đầu U17 Mali vào ngày 26/11 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một kết quả tích cực, khép lại hành trình vòng bảng bằng tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Bảng xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận.