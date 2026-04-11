FIFA 'bỏ quên' trọng tài Đông Nam Á ở World Cup 2026

Trọng tài Nazmi Nasaruddin đã không được gọi tên

Năm 2022, trọng tài người Singapore, Muhammad Taqi, vinh dự nằm trong số hơn 50 trọng tài tham gia World Cup 2022. Vai trò của ông khi đó là điều hành phòng VAR. Taqi là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được FIFA trao niềm tin. Ông trở thành trọng tài thứ 5 của Singapore làm nhiệm vụ ở một kỳ World Cup, sau George Suppiah (1974), Shamsul Maidin (2006), Visvanathan (2002) và Jeffrey Goh (2010).

World Cup năm nay, số đội tham dự tăng lên, đồng nghĩa số trận đấu cũng nhiều hơn gần gấp đôi và FIFA sẽ cần nhiều người điều hành hơn (52 trọng tài, 108 trợ lý). Tuy nhiên FIFA lại không triệu tập bất cứ ông “vua áo đen” nào từ khu vực Đông Nam Á. 2 ứng viên nặng ký hàng đầu là Nazmi Nasaruddin (Malaysia) hay Sivakorn Pu-udom (Thái Lan) đã không được triệu tập.

Đông Nam Á sạch bóng trọng tài ở World Cup 2026. Trong khi đó các quốc gia khác của châu lục đóng góp lực lượng hùng hậu. Trung Quốc có 3 đại diện, Qatar là 5 trọng tài, Nhật Bản góp 2 trọng tài, Saudi Arabia là 4, Uzbekistan là 3…

"Các trọng tài được lựa chọn đều là những người giỏi nhất thế giới", trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, cho biết. "Họ là một phần trong nhóm các quan chức được xác định và giám sát rộng rãi hơn trong 3 năm qua. Họ đã tham dự các hội thảo và điều hành các giải đấu của FIFA ".

Ông Ma Ning là 1 trong 3 đại diện từ Trung Quốc

Cũng theo tiêu chí này, trọng tài từng gây tranh cãi ở chung kết Cúp châu Phi 2025, Jean-Jacques Ndala, cũng bị gạch tên khỏi danh sách triệu tập. Ông Jean-Jacques Ndala đã thổi quả penalty vào cuối trận, gián tiếp gây nên một trong những sự cố lớn nhất bóng đá châu Phi.

Ngoài các điểm nhấn này, một điều đáng chú ý trong danh sách phân công của FIFA nằm ở việc 6 trọng tài nữ xuất hiện. Tori Penso của Mỹ và Katia Garcia của Mexico là trọng tài chính, bên cạnh đó là 4 nữ trợ lý. Tori Penso và Katia Garcia đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi được chọn làm trọng tài chính tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nam.

Đây được xem là bước tiến lớn của FIFA trong hành trình mở rộng vai trò của nữ giới ở sân chơi đỉnh cao. Nếu được phân công bắt chính tại các trận đấu ở World Cup 2026, Tori Penso và Katia Garcia sẽ tiếp nối xu hướng mà FIFA đã khởi động từ World Cup 2022, thời điểm các nữ trọng tài lần đầu xuất hiện ở giải đấu nam cấp độ cao nhất.

Trong số hai cái tên kể trên, Tori Penso nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả khi bà vốn đã là gương mặt quen thuộc ở các giải đấu lớn. Trọng tài người Mỹ từng điều hành chung kết World Cup nữ 2023, đồng thời tiếp tục được giao nhiệm vụ ở Olympic Paris 2024 cũng như FIFA Club World Cup 2025. Việc góp mặt trong danh sách trọng tài chính cho World Cup 2026 vì thế không phải là bất ngờ, mà là phần thưởng xứng đáng cho một quá trình tích lũy kinh nghiệm bền bỉ.

Theo FIFA, World Cup 2026 sẽ là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Để đáp ứng quy mô khổng lồ đó, FIFA đã chọn 52 trọng tài chính, 88 trợ lý trọng tài và 30 trọng tài video, đến từ 50 liên đoàn thành viên thuộc cả 6 châu lục.