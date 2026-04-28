FIFA báo tin vui, bóng đá Việt Nam đón “cú hích” lớn trước World Cup 2026

Trong bối cảnh bóng đá thế giới đang bước vào chu kỳ phát triển mới, FIFA đã chính thức công bố kế hoạch gia tăng ngân sách hỗ trợ dành cho các liên đoàn thành viên. Đây được xem là một trong những động thái đáng chú ý nhất trước thềm FIFA World Cup 2026, khi tổ chức này muốn thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các nền bóng đá.

"Trước thềm cuộc họp Hội đồng FIFA tại Vancouver, Canada ngày 28.4, FIFA xác nhận đang thảo luận với các liên đoàn bóng đá trên toàn thế giới để tăng nguồn thu. Điều này bao gồm đề xuất tăng đóng góp tài chính cho tất cả các đội tuyển đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 và tăng quỹ phát triển cho tất cả 211 liên đoàn thành viên", người phát ngôn của FIFA cho biết ngày 27/4.

Theo đó, nguồn tài trợ từ FIFA sẽ được nâng lên đáng kể thông qua chương trình phát triển bóng đá toàn cầu. Các liên đoàn thành viên, bao gồm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sẽ nhận thêm kinh phí để đầu tư vào cơ sở vật chất, đào tạo trẻ, bóng đá nữ cũng như nâng cao chất lượng hệ thống giải quốc nội. Con số tối thiểu được cho là lên tới 5 triệu USD cho 4 năm tiếp theo.

Trong 4 năm tiếp theo, hướng về VCK World Cup 2030, FIFA dự kiến sẽ cấp cho các LĐBĐ ít nhất 5 triệu USD để phát triển. Năm 2023, FIFA cũng từng duyệt cấp cho VFF 2.7 triệu USD để phát triển bóng đá.

Đây rõ ràng là tin vui với bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh các đội tuyển quốc gia đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Việc có thêm nguồn lực tài chính sẽ giúp VFF chủ động hơn trong việc xây dựng chiến lược dài hạn, đặc biệt là đầu tư cho các lứa trẻ – nền tảng cốt lõi để hướng tới những mục tiêu lớn ở châu lục.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ đội tuyển, khoản hỗ trợ từ FIFA còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến hệ thống giải đấu trong nước. V.League, các giải hạng Nhất hay bóng đá trẻ đều đứng trước cơ hội được cải thiện về chất lượng tổ chức, điều kiện thi đấu cũng như công tác đào tạo.

Một điểm đáng chú ý là FIFA đang hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá phát triển và đang phát triển. Việc tăng ngân sách tài trợ cho thấy tổ chức này không chỉ tập trung vào các giải đấu lớn, mà còn chú trọng xây dựng nền móng lâu dài cho bóng đá toàn cầu.

Với riêng Việt Nam, đây là thời điểm quan trọng để tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ. Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã đạt nhiều dấu ấn ở khu vực, nhưng để vươn tầm châu Á, bài toán đầu tư bền vững vẫn luôn được đặt ra.

Khoản tài trợ gia tăng từ FIFA vì thế không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, mà còn là “đòn bẩy” giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phát triển. Nếu được sử dụng hiệu quả, đây sẽ là nền tảng quan trọng để các đội tuyển hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, đặc biệt là giấc mơ góp mặt tại sân chơi World Cup.