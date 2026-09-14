FIFA ASEAN Cup: Malaysia công bố 2 ngôi sao nhập tịch, fan lo lắng "vết xe đổ" xử thua

Tuyển Malaysia dự kiến có thêm 2 nhân tố chất lượng.

Truyền thông Malaysia đưa tin, 2 cầu thủ Bergson da Silva và Brad Tapp vừa chính thức nhận quốc tịch Malaysia. Điều này đồng nghĩa với việc cả 2 cũng đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Malaysia. Khả năng lớn, Bergson da Silva và Brad Tapp sẽ được triệu tập lên ĐTQG để thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới.

Từ góc nhìn chuyên môn, cặp đôi Bergson da Silva và Brad Tapp mang tới sự bổ sung đáng kể về chất lượng cho tuyển Malaysia. Bergson dù đã 35 tuổi nhưng vẫn đang duy trì trong độ ấn tượng với 6 bàn thắng sau 4 trận đấu đầu tiên tại giải VĐQG Malaysia mùa giải 2026/27 cho CLB Johor Darul Ta'zim. Còn Brad Tapp dày dặn kinh nghiệm với 3 mùa giải thi đấu ở giải VĐQG Australia cho CLB Central Coast Mariners.

Tuy nhiên, người hâm mộ Malaysia lại đón nhận thông tin về 2 cầu thủ nhập tịch theo những chiều hướng khác nhau. Bergson da Silva - người gốc gác Brazil và nhập tịch theo phương thức sinh sống và làm việc đủ 5 năm tại Malaysia - được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Malaysia.

Trái lại, có không ít lo ngại xuất hiện xoay quanh trường hợp của Brad Tapp - tiền vệ nhập tịch theo phương thức "có gốc gác Malaysia". Trang Stadium Astro (Malaysia) đưa tin: "Cho đến nay, gốc gác gia đình của Tapp vẫn chưa được tiết lộ".

Brad Tapp sinh ra, lớn lên và bắt đầu sự nghiệp thi đấu bóng đá tại Australia. Anh mới gia nhập CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia hồi tháng 7/2026.

Mới cách đây chưa lâu, đội tuyển Malaysia từng bị FIFA phạt nặng và xử thua vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép cũng theo phương thức "có gốc gác Malaysia". 7 cầu thủ này bị xác định là dùng giấy tờ không trung thực trong quá trình nhập tịch và bị tước quyền thi đấu cho ĐTQG Malaysia.

Với việc chưa rõ gốc gác Malaysia của Brad Tapp, người hâm mộ Malaysia đặt câu hỏi liệu giấy tờ của cầu thủ này có đáp ứng đúng tiêu chí do FIFA đưa ra hay không. Nếu không, việc Brad Tapp ra sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia có thể tiềm ẩn nguy cơ.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia nằm ở bảng A hạng đấu Premier cùng với 3 đội Indonesia, Singapore và Bangladesh.