FIFA ASEAN Cup có gì khác ASEAN Cup mà tuyển Việt Nam vừa vô địch?

FIFA ASEAN Cup 2026 do FIFA tổ chức, quy tụ 14 đội và diễn ra trong lịch quốc tế, hoàn toàn tách biệt với giải ASEAN Cup truyền thống của Đông Nam Á.

Cuối tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 . Đây là giải đấu mới do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, hoàn toàn tách biệt với ASEAN Cup mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa giành chức vô địch. Nếu tiếp tục lên ngôi ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ khẳng định vị thế nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá Đông Nam Á?

FIFA ASEAN Cup có gì khác ASEAN Cup?

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời.

Giải đấu được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino công bố ngày 26/10/2025, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo FIFA, mục tiêu của giải là tạo thêm những trận đấu bóng đá quốc tế chất lượng cao, tăng cường đoàn kết khu vực và tạo ra cơ hội cho người hâm mộ tiếp cận với môn thể thao vua.

Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup không thay thế ASEAN Cup truyền thống. Đây là hai giải đấu riêng biệt, khác nhau về đơn vị tổ chức, thời điểm thi đấu, thành phần tham dự và thể thức.

ASEAN Cup, trước đây mang tên AFF Cup, là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải ra đời năm 1996, diễn ra 2 năm một lần. Đây là sân chơi lâu đời nhằm xác định nhà vô địch bóng đá cấp đội tuyển quốc gia của khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Một điểm đáng chú ý của ASEAN Cup truyền thống là giải không diễn ra trong lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA. Vì vậy, các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ cho đội tuyển trong toàn bộ thời gian diễn ra giải. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những tuyển thủ đang thi đấu cho các CLB nước ngoài.

Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 được bố trí trong khung thời gian tháng 9-10 của lịch thi đấu quốc tế dành cho bóng đá nam. Đây là khác biệt quan trọng, giúp các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng theo các quy định của FIFA trong thời gian dành cho đội tuyển quốc gia.

FIFA ASEAN Cup cũng có phạm vi tham dự rộng hơn. Thay vì chỉ gồm các đội bóng Đông Nam Á, giải năm 2026 có 14 đội, bao gồm toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN cùng 3 đội khách mời. Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) là hai địa điểm đăng cai giải đấu đầu tiên.

Thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 gồm 2 hạng đấu. Theo thông báo chính thức của FIFA, ở Division 1, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, bảng B quy tụ 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Division 2 cũng được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei, còn bảng B có sự góp mặt của Campuchia, Lào và Timor Leste.

Các đội trong từng bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết của hạng đấu tương ứng để tranh chức vô địch. Riêng tại Hạng 1 diễn ra ở Indonesia, hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ở Indonesia đã được ấn định. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt chạm trán với Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9 (Bandung), gặp Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9 và gặp Pakistan vào lúc 16h ngày 2/10 (Jakarta).

Theo kế hoạch, đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/9, thời điểm bắt đầu khung FIFA Days dành cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển dự kiến lên đường sang Indonesia vào ngày 23/9, hướng tới trận đấu đầu tiên tại giải.