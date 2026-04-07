FIFA ASEAN Cup 2026: Giải đấu mới, nỗi lo cũ

FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mới do FIFA khởi xướng dành riêng cho các đội tuyển Đông Nam Á, đã ấn định thời gian tổ chức từ ngày 21/9 đến 6/10/2026. Tuy nhiên, ngay khi lịch thi đấu được công bố, những lo ngại về nguy cơ quá tải đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt từ truyền thông Thái Lan.

Tờ Siam Sport đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chủ động làm việc kỹ lưỡng với HLV Anthony Hudson nhằm xây dựng kế hoạch chuẩn bị tối ưu cho đội tuyển quốc gia. Sau loạt trận FIFA Days tháng 6, “Voi chiến” sẽ bước vào chuỗi giải đấu dày đặc kéo dài nhiều tháng, gồm AFF Cup 2026 (24/7 - 26/8), FIFA ASEAN Cup (21/9 - 6/10) và King’s Cup lần thứ 52 (9/11 - 17/11).

Không chỉ là câu chuyện riêng của Thái Lan, đây còn là lời cảnh báo chung cho toàn khu vực, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Việc hai giải đấu lớn cấp khu vực AFF Cup và FIFA ASEAN Cup diễn ra gần như nối tiếp nhau trong khoảng 4 tháng đã đặt ra dấu hỏi về tính hợp lý của cấu trúc lịch thi đấu.

Áp lực càng lớn hơn khi các tuyển thủ vẫn phải “gồng mình” trên nhiều mặt trận: từ V-League, các cúp châu Á cấp CLB cho đến nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh đó, nguy cơ quá tải, chấn thương và suy giảm phong độ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở cả AFF Cup lẫn FIFA ASEAN Cup. Không dừng lại ở đó, mục tiêu dài hạn của đội còn là tạo dấu ấn tại AFC Asian Cup vào đầu năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc bài toán nhân sự, thể lực và điểm rơi phong độ trở nên đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, năng lực xoay tua đội hình, kiểm soát khối lượng và cường độ vận động cũng như đảm bảo trạng thái thể chất cho cầu thủ sẽ là yếu tố mang tính quyết định. Thành công không chỉ đến từ đẳng cấp chuyên môn, mà còn phụ thuộc vào cách mỗi đội tuyển thích ứng với một guồng quay khắc nghiệt chưa từng có trong bóng đá khu vực.