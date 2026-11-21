Trên trang chủ của FIFA đã nhắc đến trận đấu đầy quả cảm của các cầu thủ U17 Việt Nam trước U17 Bỉ ở trận ra quân VCK U17 World Cup 2026, trong đó có hai pha lập công của Sỹ Bách và Nguyễn Lực.

Nguyễn Lực tranh bóng cùng các cầu thủ U17 Bỉ. Ảnh: VFF

Cả hai bàn thắng của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực đã được truyền thông nhắc đến nhiều, không chỉ là những pha ghi bàn ấn tượng mà còn là những bàn thắng lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường World Cup. Trong đó, FIFA và AFC nhắc đến trên các kênh truyền thông chính thức trong bài nhận định sau vòng đấu.

Bàn mở tỷ số của Sỹ Bách ngay ở phút thứ 4 đến từ pha đánh gót thật điệu nghệ, làm người ta liên tưởng đến bàn thắng của Huỳnh Quốc Cường tại Tiger Cup 1996. Nhận bóng từ pha đá phạt góc của Minh Thủy, Sỹ Bách chọn vị trí ở cột gần rồi thực hiện cú đánh gót điệu nghệ, đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành. Pha xử lý bất ngờ đã làm cho thủ môn đội U17 Bỉ chỉ… chôn chân đứng nhìn.

FIFA dành lời khen cho chân sút này trên trang chủ và ví pha xử lý của Sỹ Bách “đậm chất Zlatan”, gợi liên tưởng đến phong cách ghi bàn ngẫu hứng của cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic.

HLV Roland cùng các học trò suýt tạo "địa chấn" ở trận ra quân. Ảnh: VFF

Vào cuối trận, U17 Việt Nam còn tạo choáng váng cho đối phương từ một siêu phẩm của Nguyễn Lực. Pha đá phạt góc “thần sầu” của tay săn bàn này đưa bóng cuộn thẳng vào góc cao, hoàn toàn làm bó tay thủ môn đội U17 Bỉ. Bàn gỡ 2-3 trên đã lên tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam và ép sân đối phương trong quãng thời gian còn lại.

Ngày 23-11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo gặp U17 New Zealand, cũng là một đối thủ cân sức.