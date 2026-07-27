Ferran Torres và Marcos Llorente "đốt" tiền tỷ cho khoảnh khắc thân mật trên du thuyền hậu World Cup gây xôn xao toàn cầu

Sau đỉnh cao World Cup: Bộ đôi tuyển Tây Ban Nha tận hưởng kỳ nghỉ tại Ibiza.

Sau thành công vang dội tại đấu trường World Cup, hai tuyển thủ Tây Ban Nha Ferran Torres và Marcos Llorente đã chọn đảo Ibiza (Địa Trung Hải) làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ xả hơi xa xỉ. Những hình ảnh hé lộ về chuyến đi cho thấy mức độ chịu chi "khủng" của hai ngôi sao bóng đá.

Điểm nhấn trong chuyến nghỉ dưỡng là chiếc siêu du thuyền Lady KC (mẫu Maiora 99 dài 28,5 m) được hai cầu thủ thuê để tận hưởng không gian riêng tư trên biển. Theo đơn vị vận hành, chi phí thuê siêu du thuyền này lên tới 12.999 euro (khoảng 390 triệu đồng) cho 8 giờ trải nghiệm trong mùa cao điểm. Mức giá này chưa bao gồm tiền nhiên liệu, ước tính tiêu tốn thêm khoảng 900 lít xăng cho 90 phút di chuyển. Đổi lại, Lady KC mang đến trải nghiệm đẳng cấp với bồn sục jacuzzi sử dụng thủy liệu pháp, quầy bar, boong tắm nắng toàn cảnh cùng đầy đủ trang thiết bị thể thao dưới nước như môtô nước, Seabob và ván chèo đứng.

Hai ngôi sao Tây Ban Nha tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau (Ảnh: IG)

Không chỉ gây chú ý bởi độ xa hoa của phương tiện di chuyển, Torres và Llorente còn khiến giới thưởng thức trầm ồ khi xuất hiện bên chai rượu vang xa xỉ Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru. Đây là một trong những dòng vang Burgundy hiếm và được săn đón nhất thế giới, với giá trị dao động từ 18.000 đến 28.000 euro (từ 539 đến 839 triệu đồng) tùy thuộc vào niên vụ và điều kiện bảo quản.

Tại đây, Torres và Llorente gây sốt khi truyền thông bắt được cảnh có những cử chỉ thân mật. Đặc biệt là khoảnh khắc Torres hôn má Llorente từ phía sau đã gây xôn xao giới bóng đá toàn cầu.

Khoảnh khắc gây sốt của hai cầu thủ Tây Ban Nha (Ảnh: Backgrid USA)

Bên cạnh những hoạt động giải trí trên biển, chuyến đi của hai tuyển thủ Tây Ban Nha còn có sự xuất hiện của những tên tuổi lớn. Trước khi ra khơi, họ được bắt gặp dùng bữa tại khu vực Cala Jondal và có cuộc hội ngộ thú vị với hai huyền thoại thể thao thế giới là David Beckham và Michael Jordan. Kết thúc chuyến nghỉ dưỡng tại bến cảng cùng đồng đội Marc Pubill, cả hai đã dành thời gian giao lưu, chụp ảnh và ký tặng cho đông đảo người hâm mộ đứng chờ sẵn trước khi rời đi.