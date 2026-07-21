Ferran Torres: Từ cậu bé hay khóc đến người hùng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh World Cup

Ferran Torres đã ghi bàn thắng quý hơn vàng, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina để đăng quang World Cup 2026. Phía sau khoảnh khắc lịch sử ấy là hành trình đầy nước mắt của cậu bé từng không thể ngừng khóc mỗi lần bố mẹ rời học viện Valencia, trước khi trưởng thành để trở thành người hùng của cả một đất nước.

Ferran Torres tái hiện khoảnh khắc vàng của Iniesta

Từ Andrés Iniesta đến Ferran Torres, lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha giờ đây được nối tiếp bởi hai cầu thủ trưởng thành từ Barcelona và cùng ghi bàn mang về chức vô địch World Cup.

Năm 2010, Andrés Iniesta khiến cả thế giới vỡ òa với cú sút tung lưới Hà Lan ở phút 116, ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup.

Mười sáu năm sau, Ferran Torres viết tiếp chương huy hoàng của La Roja khi ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ trận chung kết World Cup 2026 trước Argentina trên sân MetLife.

Đó cũng là lần duy nhất thủ thành Emiliano Martínez phải vào lưới nhặt bóng, sau màn trình diễn xuất sắc suốt hơn 100 phút liên tiếp từ chối mọi cơ hội của Tây Ban Nha.

Iniesta từng nhiều lần chia sẻ rằng cảm giác ghi bàn quyết định trong một trận chung kết World Cup là điều không thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ người từng trải qua mới thực sự hiểu. Giờ đây, Ferran Torres đã có thể đồng cảm với đàn anh khi trở thành người hùng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới lần thứ hai trong lịch sử.



Những giọt nước mắt ở học viện Valencia

Con đường dẫn Ferran Torres đến khoảnh khắc rực rỡ nhất sự nghiệp lại bắt đầu bằng những ngày tháng đầy nước mắt tại học viện đào tạo trẻ của Valencia.

Gia nhập lò đào tạo từ khi còn nhỏ, Torres phải làm quen với cuộc sống xa gia đình. Đó là cú sốc lớn đối với một cậu bé mới chỉ vài tuổi.

"Tôi đã bị sốc, không biết phải đối mặt với điều đó như thế nào, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi kể ra. Chị gái là chỗ dựa lớn nhất của tôi, luôn ở bên động viên và giúp đỡ tôi", tiền đạo sinh năm 2000 chia sẻ trong podcast The Wild Project.

Ký ức ám ảnh nhất với Torres là khoảnh khắc bố mẹ rời học viện sau mỗi lần đưa anh trở lại.

"Mỗi lần bố mẹ để tôi ở lại đó, tôi chỉ biết khóc hết lần này đến lần khác. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng cũng giúp tôi trưởng thành".

Chính những tháng ngày phải tự lập từ rất sớm đã rèn giũa bản lĩnh của Torres, giúp anh đủ mạnh mẽ để vượt qua những áp lực sau này trong sự nghiệp.

Chưa từng nghĩ sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp



Giống như rất nhiều đứa trẻ Tây Ban Nha, Ferran Torres lớn lên cùng trái bóng trên những con phố quê nhà.

"Tôi lớn lên ở đó. Bạn bè của tôi đều ở đó và đó thực sự là một nơi rất ấm áp. Con phố nơi tôi sống khá rộng nên tôi có thể ra ngoài chơi bóng mỗi ngày", Torres kể với tạp chí Panenka.

Niềm đam mê bóng đá cũng thể hiện qua những món quà sinh nhật mà anh luôn mong chờ: "Thông thường tôi sẽ xin một đôi giày đá bóng. Tôi chẳng muốn thứ gì khác. Đôi giày đầu tiên của tôi là món quà mẹ mua ở cửa hàng Base Sport tại Torrent. Tôi sẽ luôn nhớ điều đó".

Dù vậy, những bước chạy đầu tiên của Ferran Torres trên sân cỏ lại bắt đầu rất giản dị, từ sân bóng của trường học, chỉ vì muốn chơi cùng bạn bè. Tiền đạo người Tây Ban Nha thừa nhận khi ấy anh chưa từng nghĩ đến giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

"Tôi nghĩ hầu hết chúng ta bắt đầu chơi bóng không hẳn vì quá yêu môn thể thao này, mà vì muốn được ở cạnh bạn bè, cùng nhau vui chơi. Tôi thực sự đã có một tuổi thơ rất đẹp", Torres nói.

Từ băng ghế dự bị đến người hùng World Cup

Sau khi gia nhập học viện Valencia, Ferran Torres mới nhận ra mình đủ khả năng theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Từ đó, cậu bé từng chỉ đá bóng để vui cùng bạn bè bắt đầu dồn toàn bộ tâm huyết cho giấc mơ sân cỏ.

Tài năng giúp Torres nhanh chóng ra mắt đội một Valencia trước khi chuyển sang Manchester City. Thế nhưng, quãng thời gian tại Anh không diễn ra như kỳ vọng khi tiền đạo người Tây Ban Nha chật vật tìm chỗ đứng và không thể phát huy hết tiềm năng.

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau khi Barcelona đưa anh trở lại La Liga. Trong màu áo đội bóng xứ Catalunya, Torres từng bước lấy lại sự tự tin, hoàn thiện bản thân và trở thành một trong những nhân tố quan trọng của tuyển Tây Ban Nha.

Đỉnh cao của hành trình ấy đến vào đêm MetLife, khi Ferran Torres vào sân từ băng ghế dự bị và băng vào dứt điểm một chạm sau pha làm tường của Nico Williams, ghi bàn thắng duy nhất giúp La Roja đánh bại Argentina sau 120 phút nghẹt thở.

Từ cậu bé từng khóc nức nở mỗi lần phải xa bố mẹ ở học viện Valencia, Ferran Torres giờ đã trở thành người hùng mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo đội tuyển Tây Ban Nha. Một hành trình kéo dài gần hai thập kỷ, được viết nên bằng nước mắt, sự hy sinh, lòng kiên trì, và khép lại bằng khoảnh khắc bất tử trong lịch sử bóng đá xứ sở bò tót.