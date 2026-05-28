Fernandez đòi rời Chelsea, Real Madrid nhận báo giá 120 triệu bảng

Chelsea đứng trước nguy cơ mất thêm ngôi sao lớn khi tiền vệ Enzo Fernandez thông báo muốn rời Stamford Bridge.

Các ông lớn như Real Madrid, Man City hay PSG đều đang theo dõi sát tình hình của tuyển thủ Argentina, theo SunSport.

Dù vậy, Chelsea không có ý định để Fernandez ra đi với giá rẻ. Đội bóng thành London định giá đội phó của mình ở mức 120 triệu bảng, con số đủ để biến mọi cuộc đàm phán thành bài toán rất khó.

Sở dĩ Chelsea giữ thế cứng rắn là bởi Fernandez vẫn còn hợp đồng đến tháng 6-2032. Hơn nữa, tiền vệ 25 tuổi vẫn nằm trong kế hoạch của tân HLV Xabi Alonso và bộ phận thể thao Chelsea ở mùa tới.

Tuy nhiên, nội bộ sân Stamford Bridge hiểu rằng nếu cầu thủ này quyết liệt đòi ra đi, CLB cũng khó lòng níu giữ.

Chelsea được cho là đã đàm phán với ông Javier Pastore, người đại diện của Fernandez, về hợp đồng mới nhưng tiến triển không đáng kể. Tiền vệ người Argentina dường như không hài lòng với mức lương cơ bản mà Chelsea đề nghị.

Các hợp đồng tại Chelsea thường được tăng đáng kể nếu CLB dự cúp châu Âu, nhưng đội bóng áo xanh mùa này lại không giành được vé ra châu lục. Điều đó khiến vấn đề thu nhập của Fernandez càng trở nên nhạy cảm.

Mối quan hệ giữa Fernandez và Chelsea đã xuất hiện vết rạn từ tháng 3. Trong thời gian tập trung cùng tuyển Argentina, anh công khai chỉ trích quyết định sa thải HLV Enzo Maresca hồi tháng 1. Nhà cầm quân người Ý vốn được nhiều cầu thủ Chelsea quý mến và sẽ thay chiến lược gia Pep Guardiola dẫn dắt Man City từ mùa hè này.

Không chỉ vậy, Fernandez còn nói về mong muốn được sống tại Madrid. Phát ngôn này khiến ban lãnh đạo Chelsea không hài lòng, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid được xem là điểm đến ưa thích của cầu thủ sinh năm 2001.

Tuy nhiên, khả năng Real Madrid đáp ứng mức giá 120 triệu bảng vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Tiền vệ Fernandez gia nhập Chelsea từ Benfica vào tháng 1-2023 với giá 106 triệu bảng, có thể tăng lên 110 triệu bảng, kỷ lục bóng đá Anh thời điểm đó. Anh là một phần trong cuộc mua sắm khoảng 300 triệu bảng dưới thời HLV Graham Potter.

Thời gian gần đây, Fernandez nhiều lần từ chối cam kết tương lai với Chelsea. Điều đó càng làm dấy lên khả năng đội bóng áo xanh phải tính đến phương án chia tay nếu nhận được lời đề nghị đủ lớn.

Quãng thời gian của Fernandez tại Chelsea cũng không hoàn toàn êm đẹp. Năm 2024, anh gây tranh cãi khi đăng video cùng các đồng đội tuyển Argentina hát bài có nội dung phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ da màu của Pháp.

Tuyển thủ Pháp Wesley Fofana, đồng đội với Fernandez tại Stamford Bridge, sau đó công khai chỉ trích hành vi này là "công khai phân biệt chủng tộc". Lùm xùm khiến Fernandez phải lên tiếng xin lỗi các đồng đội trước chuyến du đấu hè tại Mỹ.

Liên quan đến chuyển nhượng tại Chelsea, thủ môn Filip Jorgensen đã được đội cho phép ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè này. Thủ môn người Đan Mạch không hài lòng vì phải "mài đũng quần trên băng dự bị" và từng xin rời CLB hồi tháng 1 nhưng không được đáp ứng.

Chiều ngược lại, Chelsea sẽ đón thủ môn người Bỉ Mike Penders trở lại Stamford Bridge từ Strasbourg trong mùa hè này.