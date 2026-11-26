Ngày 29/10/2026, chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống đường băng số 2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Công trình dài 3.300 m do Sun Group đầu tư, hoàn thành sau 8 tháng thi công, có khả năng tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Boeing 777 và Airbus A350.

Cách Phú Quốc hơn 1.000 kilomet, công trường sân bay quốc tế Gia Bình cũng đang từng bước hình thành tại Bắc Ninh, với sự tham gia đầu tư của Masterise. Đầu tháng 11, Bộ Xây dựng thành lập tổ soạn thảo đề án phát triển và chuẩn bị khai thác cảng hàng không này, trong đó có đại diện doanh nghiệp đầu tư dự án.

Từ Phú Quốc đến Gia Bình, những công trình được triển khai hướng tới phục vụ APEC 2027 đồng thời đặt nền móng cho việc mở rộng năng lực kết nối hàng không của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

253,5 km 5 tuyến metro tại Hà Nội Tổng chiều dài theo hợp đồng triển khai

Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, năm 2026 chứng kiến sự tham gia sâu của các tập đoàn kinh tế tư nhân. Ngày 15/10, liên danh Vinhomes – SGC ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro tại Hà Nội với tổng chiều dài 253,5 km theo hình thức chìa khóa trao tay, đảm nhận từ khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị đến thi công, chạy thử và bàn giao. Vingroup cũng đã ký kết hợp đồng với tập đoàn Alstom của Pháp về cung cấp đoàn tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đường sắt.

Tại TP.HCM, THACO đảm nhận vai trò chính trong liên danh tổng thầu EPC tuyến metro Bến Thành – Tham Lương có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, trong khi Công ty Đại Quang Minh thuộc tập đoàn này tham gia đầu tư đoạn metro Bến Thành – Thủ Thiêm theo hình thức đối tác công tư. Việc các doanh nghiệp Việt đảm nhận những vai trò mới trong các dự án metro tại hai đô thị lớn nhất cả nước cũng mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp nhận công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

Sự tham gia của các tập đoàn kinh tế trong nước vào những dự án có quy mô và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao được phản ánh qua hạng mục Doanh nghiệp kiến tạo hạ tầng quốc gia của FChoice năm nay, với sự xuất hiện của Masterise, Sun Group, T&T và Vingroup.

Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, một câu chuyện khác đang diễn ra tại Thái Nguyên.

Trong quý III/2026, sản lượng vonfram của Masan High-Tech Materials, tính theo hàm lượng vonfram thực tế trong sản phẩm, đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ. Đầu tháng 10, The Elmet Group, doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu và khoáng sản chiến lược, hoàn tất giao dịch đầu tư vào công ty sau hơn 12 năm là khách hàng.

Trong bối cảnh nguồn cung vonfram trên thế giới thắt chặt, sự gia tăng sản lượng cùng mối quan hệ ngày càng sâu với khách hàng quốc tế cho thấy cơ hội của Việt Nam trong chuỗi cung ứng những loại vật liệu có giá trị cao.

Cùng với Masan High-Tech Materials, BSR và Vinhomes xuất hiện trong hạng mục Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm. Những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực rất khác nhau, nhưng đều đặt ra một câu hỏi đáng quan tâm: Sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp có thể tạo thêm những năng lực gì cho cả ngành kinh tế mà họ đang hoạt động?