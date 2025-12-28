Fans Đông Nam Á "nổi sóng" khi Việt Nam liên tục thất bại, mất liền 2 chức vô địch

Việc các đội futsal trẻ Việt Nam không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khu vực. Tại giải U16 futsal Đông Nam Á 2025, U16 Việt Nam nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Thái Lan ở trận đấu then chốt, qua đó đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Không lâu sau, U19 futsal Việt Nam cũng dừng bước ở bán kết sau trận thua 3-7 trước Indonesia, khép lại chuỗi hai lần liên tiếp Việt Nam không thể lên ngôi ở sân chơi futsal trẻ khu vực.

Trong khi U19 futsal Việt Nam thua đậm Indonesia...

Thì đội U16 futsal Việt Nam thua đậm Thái Lan.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều CĐV Đông Nam Á đã bày tỏ quan điểm về kết quả này. CĐV Indonesia Al Kabir Kabir cho rằng: “Indonesia mới là ông vua mới ở bộ môn futsal. Việt Nam rất đáng gờm nhưng chúng tôi đã vượt qua họ.” Trong khi đó, CĐV Thái Lan Beebe Varaporn Talubnak chia sẻ: “Chia buồn với Việt Nam, các bạn đã cố gắng hết sức rồi. Futsal bao lâu nay Thái Lan vẫn nhỉnh hơn, điều đó không thể chối cãi.” Ở một góc nhìn khác, CĐV Malaysia Irawan The Ordinary nhận xét: “Việt Nam đang thống trị bóng đá 11 người ở Đông Nam Á, nhưng futsal lại là câu chuyện khác. Dù vậy, họ vẫn có nền tảng tốt, nhất là ở futsal nữ.”

Những phản ứng này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của futsal Đông Nam Á, đồng thời phản ánh thực tế rằng futsal Việt Nam, đặc biệt ở cấp độ trẻ, vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn duy trì vị thế hàng đầu trong khu vực.