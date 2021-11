Fan nhí khóc nức nở vì được Ronaldo ôm và tặng áo

Addison Whelan là cô bé may mắn nhận được chiếc áo đấu của Cristiano Ronaldo sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa CH Ireland và Bồ Đào Nha rạng sáng 12/11. "Tôi vượt qua hàng rào an ninh và hét tên Ronaldo. Anh ấy quay lại, nhìn thấy tôi và nói với đội ngũ bảo vệ sân rằng cứ để tôi yên. Tôi đã sốc và cứ thế khóc", nữ sinh một trường trung học ở Dublin tiết lộ với phóng viên kênh RTE Radio One.



"Tôi bèn hỏi anh ấy liệu có thể cho em xin chiếc áo đấu được không. 'Em là fan cực kỳ hâm mộ anh'. Và anh ấy nói: 'Được!'. Khi bố tôi nhìn thấy Ronaldo cởi áo, khuôn mặt ông ấy cũng rất sốc. Tôi thầm nghĩ: 'Trời ơi, đây là giấc mơ của tôi và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực'. Tôi thực sự rất xúc động", Addison tiếp tục chia sẻ.

Trong khi nói với phóng viên tờ Independent, bố của Addison, ông Whelan, cũng tiết lộ cả hai cha con thậm chí đã lên "kế hoạch" từ trước trận. "Chúng tôi mang theo một tấm biểu ngữ lớn với nội dung 'xin áo' và giương lên một vài lần nhưng Ronaldo không thật ở gần chỗ chúng tôi ngồi. Nhưng cha con tôi không bỏ cuộc".

Fan nữ nhí hạnh phúc vì được Ronaldo tặng áo đấu (Ảnh: Getty, AP)

"Chúng tôi ngồi ở vị trí rất thuận lợi, ngay phía sau khung thành và ở hàng ghế thứ 2, ngay sát sân bóng. Nhưng 10 phút trước khi trận đấu kết thúc, đội ngũ bảo vệ sân đã đứng lên, tạo thành hàng rào và quay mặt kiểm soát người hâm mộ.

Tôi nhìn một người trong số họ và nháy mắt với hàm ý: 'Này anh, tôi có cơ hội không?'. Và anh ấy lắc đầu".

Nhưng ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ông Whelan đã thúc giục cô con gái lao vào sân. "Con bé như phát cuồng và làm điều nó muốn".

Theo người cha, cô con gái chưa từng thử mặc chiếc áo đấu của Ronaldo kể từ buổi tối đáng nhớ ấy. "Tôi đã kiểm tra Addison trước khi đi làm vào sáng nay và thấy con bé ngủ trên giường với chiếc áo đấu ở bên cạnh. Nó chắc chắn sẽ xem đó là bảo vật quý giá".