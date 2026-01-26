  Về trang chủ

Fan hâm mộ vây kín, làng quê rộn ràng đón người hùng Cao Văn Bình trở về

Sau hành trình đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U23 châu Á, thủ môn Cao Văn Bình đã trở về quê nhà Diễn Châu (Nghệ An) trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân và người hâm mộ. Ngôi làng nhỏ rộn ràng tiếng cười, niềm tự hào và những cái bắt tay siết chặt dành cho chàng thủ môn xứ Nghệ.

Làng quê Nghệ An rộn ràng ngày đón người hùng U23 Việt Nam - Cao Văn Bình

Ngày 26/1, không khí tại xóm 10, xã Diễn Châu (Nghệ An) náo nhiệt hơn khi thủ môn Cao Văn Bình - thành viên đội tuyển U23 Việt Nam﻿ vừa kết thúc hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á﻿ trở về quê nhà.

Nghe tin Văn Bình trở về quê, đông đảo người dân, hàng xóm láng giềng và cả những người hâm mộ đã có mặt trước cổng nhà để chào đón chàng thủ môn trẻ trong niềm tự hào và xúc động.

Tin Cao Văn Bình về quê nhanh chóng lan khắp làng trên xóm dưới. Người lớn, trẻ nhỏ, hàng xóm láng giềng cùng những người yêu bóng đá xứ Nghệ kéo đến chúc mừng, bắt tay, xin chụp ảnh, xin chữ ký.

Trong vòng vây của tình cảm quê hương, người gác đền của U23 Việt Nam liên tục nở nụ cười, ký tặng không ngơi tay, đáp lại sự yêu mến chân thành của mọi người.

Nhiều bạn trẻ xin chụp hình chung cùng thủ thành Cao Văn Bình khi vừa trở về quê hương.

Ngày Cao Văn Bình trở về, ngôi nhà nhỏ ở xóm 10 rộn ràng tiếng cười, tiếng trò chuyện của bà con đến chung vui, chúc mừng gia đình có người con làm rạng danh quê hương. Trong ảnh, Cao Văn Bình chụp hình cùng bố mẹ và anh trai.

Nhiều người đến nhà Cao Văn Bình để giao lưu trò chuyện. Với người dân Diễn Châu, Cao Văn Bình không chỉ là thủ môn của CLB SLNA hay U23 Việt Nam, mà còn là “niềm tự hào của quê hương”. Đặc biệt, màn trình diễn quả cảm trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 đã đưa tên tuổi thủ thành xứ Nghệ trở thành người hùng trong lòng người hâm mộ.

Chia sẻ về giây phút theo dõi con trai thi đấu, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1976), mẹ thủ môn Cao Văn Bình, xúc động kể: “Đến loạt luân lưu, Bình đứng trong khung thành mà tôi hồi hộp lắm, không dám nhìn thẳng vào màn hình. Chỉ biết chắp tay cầu mong con vững vàng”.

Hàng ngày mưu sinh bằng gánh hoa quả ở chợ Phủ Diễn, sau trận đấu lịch sử ấy, bà Hường bỗng trở thành “người nổi tiếng” của khu chợ. “Ai đi qua cũng chúc mừng, hỏi thăm, tôi mừng và tự hào lắm”, bà Hường cười hiền.

Từ sân cỏ châu lục trở về làng quê bình dị, vòng tay yêu thương của người dân Diễn Châu chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho thủ môn Cao Văn Bình.

