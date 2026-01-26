Fan hâm mộ vây kín, làng quê rộn ràng đón người hùng Cao Văn Bình trở về
Ngọc Tú |
Sau hành trình đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U23 châu Á, thủ môn Cao Văn Bình đã trở về quê nhà Diễn Châu (Nghệ An) trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân và người hâm mộ. Ngôi làng nhỏ rộn ràng tiếng cười, niềm tự hào và những cái bắt tay siết chặt dành cho chàng thủ môn xứ Nghệ.
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/fan-ham-mo-vay-kin-lang-que-ron-rang-don-nguoi-hung-cao-van-binh-tro-ve-post1816034.tpo