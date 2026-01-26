Fan hâm mộ vây kín, làng quê rộn ràng đón người hùng Cao Văn Bình trở về

Nhiều người đến nhà Cao Văn Bình để giao lưu trò chuyện. Với người dân Diễn Châu, Cao Văn Bình không chỉ là thủ môn của CLB SLNA hay U23 Việt Nam, mà còn là “niềm tự hào của quê hương”. Đặc biệt, màn trình diễn quả cảm trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 đã đưa tên tuổi thủ thành xứ Nghệ trở thành người hùng trong lòng người hâm mộ.