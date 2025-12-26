FAM lao đao, HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng sau bê bối làm giả hồ sơ và các án phạt nặng tay từ FIFA, trong đó HLV trưởng đội tuyển quốc gia Peter Cklamovski là người chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất.

Tuy vậy, ông đã có những chia sẻ và được tờ New StraitsTimes dẫn tít: "Cklamovski thề sẽ xây dựng lại Malaysia sau lệnh trừng phạt của FIFA".

Sau nhiều tháng xây dựng lực lượng, đổi mới chiến thuật và định hình lối chơi cho tuyển Malaysia, phần lớn kế hoạch của nhà cầm quân người Úc đã bị phá vỡ khi 7 cầu thủ nhập tịch chủ chốt đồng loạt bị FIFA treo giò 12 tháng.

HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

Các cầu thủ này gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero.

"Dù một số trụ cột không thể góp mặt, chúng tôi sẽ tập trung vào những cầu thủ hiện có trong trại tập huấn và đảm bảo tinh thần toàn đội luôn vững vàng" – ông nói về nhiệm vụ trong năm tới.

Việc mất cùng lúc một loạt trụ cột buộc Cklamovski phải tái cấu trúc chiến thuật giữa chu kỳ, xây dựng lại sự gắn kết đội hình và chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ dư luận.

Không chỉ vậy, FIFA còn hủy kết quả các trận giao hữu của Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine, xử thua 0-3, khiến đội tuyển rơi từ hạng 116 xuống 121 thế giới, chấm dứt chuỗi trận bất bại.

FAM đang lao đao về tài chính và cả cuộc chiến pháp lý với các lệnh trừng phạt từ FIFA

Các án phạt không chỉ làm suy yếu lực lượng mà còn ảnh hưởng đến giá trị chuyển nhượng, hợp đồng và cơ hội tài trợ của các cầu thủ, đồng thời gián tiếp làm tổn hại uy tín và triển vọng nghề nghiệp của chính HLV Cklamovski.

Dù vậy, HLV người Úc tự tin sẽ vực dậy Malaysia: "Luôn có những cách để cải thiện và thử thách bản thân để phát triển".

Vụ việc được FIFA công bố từ tháng 9 với cáo buộc FAM và các cầu thủ liên quan làm giả giấy tờ nhằm hợp thức hóa điều kiện thi đấu, vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA. Dù FAM ban đầu gọi đây là “lỗi kỹ thuật”, Ủy ban kháng cáo FIFA vẫn giữ nguyên án phạt, buộc Liên đoàn và các cầu thủ chỉ còn con đường kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bên cạnh các vụ kiện và lệnh trừng phạt, FAM hiện tại cũng đang đối mặt với tổng thiệt hại tài chính được ước tính vượt mốc 8 triệu RM (hơn 52 tỉ đồng) từ án phạt và chi phí trong các vụ án pháp lý.