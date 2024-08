Faker có hành động khiến cả đội lẫn fan vừa hoảng hốt vừa xót xa

Như vậy, đã không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. T1 vẫn tiếp tục bại trận trước Gen.G dù trên thực tế, 2/3 thời gian của ván 1 là màn thể hiện trên cả tuyệt vời của Faker và đồng đội. Thậm chí, nếu không vì 2 sai lầm của Faker và đối thủ là Gen.G, thì có lẽ T1 vẫn sẽ là đội giành chiến thắng cuối cùng ở ván đấu đầu tiên. Việc sụp đổ dù đã nỗ lực dẫn đến ván 2 bại trận chóng vánh là chuyện dễ hiểu. Nhưng hơn ai hết, tinh thần của các tuyển thủ là điều đáng lo. Và chính Faker mới đây lại có hành động khiến fan vừa xót xa vừa lo lắng cho anh.

Faker có lẽ là tuyển thủ buồn nhất khi chính anh mắc lỗi nặng khiến T1 bại trận ở ván 1

Theo đó, một đoạn clip mới đây được tung lên sau trận đã khiến khán giả hoảng hốt lẫn lo lắng, xen vào đó là cảm xúc xót xa cho Faker. Cụ thể, trong hậu trường, khi Faker (có lẽ) đang nhìn lại những khoảnh khắc sai sót của mình khiến T1 bại trận, anh đã cảm thấy vô cùng bức xúc với bản thân. Với một tuyển thủ luôn khao khát chiến thắng như Faker, thua 1 đội 1 trận đã là chuyện khó chấp nhận. Chưa kể, T1 đã cận kề chiến thắng mà bại trận vì chính anh - người luôn là chỗ dựa cho đội thì với Faker, đó là một hỗn hợp cảm giác của bức xúc, bất lực, tức tưởi và cảm thất thất vọng về chính mình.

Faker tự làm mình bị thương trong phòng họp đội

Gumayusi và các đồng đội phải lao vào giữ Faker

Ngay lập tức, đoạn video đã viral trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít fan Hàn đang liên tục yêu cầu ngưng chia sẻ khiến đoạn video lan truyền nhanh hơn. Ngay tại LPL, không ít fan cũng bày tỏ sự chua xót cho Faker, nhất là năm 2024 - khi anh đang nhận về những sự vinh danh cho sự nghiệp vĩ đại của mình.

"Video này đáng lẽ không nên được đăng lên ngay từ đầu. Họ nên tôn trọng anh ấy khi anh ấy đang là người tổn thương nhất. Tôi biết thất bại, nhất là thất bại liên tục thế này khiến fan buồn và thất vọng, nhưng thử tưởng tượng cảm giác của tuyển thủ đi. Phải gấp 2 gấp 3 như thế"

"Làm ơn đừng đăng lại các video này nữa. Hãy bảo vệ mọi người khỏi bất kỳ tổn thương nào. Chúng ta đều có cảm xúc và tổn thương ở thời điểm hiện tại. Tôi chắc rằng chúng ta cảm thấy mất tinh thần. Nhưng hãy khoan dung khi bạn thấy Faker đã tổn thương hơn bất kỳ ai khác"

"Tôi không nghĩ là từng thấy Faker như thế này, thậm chí là sau hậu trường. Tôi cũng không nghĩ là trên thế giới có bất kỳ đội tuyển nào chịu nhiều áp lực hơn T1, và áp lực đó ngày càng tệ hơn mà thôi"

Nhưng phản ứng của Faker là một ví dụ tiêu biểu cho lý do tại sao "Quỷ vương" có thể kéo dài sự nghiệp lên đến đỉnh cao chói lọi như vậy. Đây có thể là hành động tiêu cực hiếm thấy trong sự nghiệp Faker, nhưng cũng có thể là một sự giải tỏa cảm xúc nhất thời mà Faker nghĩ đến để có thể trở lại mạnh mẽ hơn nữa, nhất là khi xung quanh anh vẫn là đồng đội, các HLV và hàng triệu fan trong cộng đồng LMHT toàn thế giới.

https://gamek.vn/faker-co-hanh-dong-khien-ca-doi-lan-fan-vua-hoang-hot-vua-xot-xa-178240803160310335.chn

.link-source-wrapper:hover .link-source-detail { display: none; } .link-source-name .btn-copy-link-source2 { display: block; color: #333; margin-left: 20px; } span.btn-copy-link-source2 svg { position: relative; top: 1px; } .btn-copy-link-source2 { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; } .btn-copy-link-source { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.8); border-radius: 4px; padding: 1px 6px; top: -2px; position: relative; } a.link-source-full { border: 1px solid #fff; padding: 2px 6px; border-radius: 6px; text-align: left; } .btn-copy-link-source.disable { opacity: 0.3; } a.link-source-full.active { background: #aaa; }