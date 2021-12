Everton sắp có biến: Benitez đi, Rooney trở lại?

Everton bổ nhiệm HLV Rafa Benitez thay ông Ancelotti vào hè 2021. Dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, The Toffees có khởi đầu tốt ở đầu chiến dịch này. Tuy nhiên, Everton sa sút dần, đặc biệt trong 1 tháng rưỡi qua.



Cụ thể, ở 10 vòng gần nhất tại Premier League, The Toffees chỉ thắng 1 (thua 7, hoà 2). Chuỗi trận thất vọng này khiến họ bị đẩy xuống thứ 14 trên BXH, kém 10 điểm so với đội đứng thứ tư West Ham (18 so với 28 điểm).

Theo The Sun, Farhad Moshiri – ông chủ của Everton, vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Tây Ban Nha. Thế nhưng, tỉ phú 66 tuổi sẽ buộc phải thay đổi, nếu ông Benitez không cải thiện tình hình tồi tệ của đội nhà.

Cũng theo nguồn tin trên, Everton đã tính đến khả năng bổ nhiệm Wayne Rooney thay thế, nếu họ sa thải Rafa Benitez. Dù vậy, vẫn chưa có liên hệ chính thức nào của đội chủ sân Goodison Park với vị HLV người Anh.

Về phía Wayne Rooney, nhà cầm quân 36 tuổi vẫn đang nỗ lực chèo chống Derby County. Vì khủng hoảng tài chính dẫn đến bị trừ điểm nên The Rams rơi vào tình cảnh cực tệ ở mùa này.

Hiện tại, Derby County đứng bét bảng với 17 điểm kém nhóm an toàn (4 so với 21). Đội quân của HLV Rooney gần như chắc chắn sẽ rớt hạng sau mùa này.

Trước tình cảnh bi đát của Derby County, Rooney có thể cân nhắc tái hợp Everton lần thứ hai, nếu nhận được đề nghị. Vào hè 2017, cựu tiền đạo người Anh từng trở lại thi đấu cho Everton từ M.U, sau 13 năm chia tay đội bóng. Rooney chỉ chơi 1 mùa cho The Toffees trước khi sang Mỹ đầu quân cho D.C United.